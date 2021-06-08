長飛光纖（6869）2018年高價41.6元，2019年高價31.35元，2020年高價18.28元。現價9.9元，跌得太殘。

1) 長飛在國內產銷光纖預製棒、光纖、光纜，是業內龍頭。2020年業績受疫情影響，營收82.22億元人幣，升6％，純利5.44億元人幣，跌31％。

2) 長飛未來受惠於基建加快部署，以及5G網絡、工業互聯網、人工智慧、大數據中心、自動駕駛等領域的蓬勃發展。

今年首季，長飛業務大復蘇，營收19.11億元人幣，按年大增36％；純利0.75億元人幣，扭轉去年同季虧損0.16億元人幣局面。全年盈利預測7.09億元人幣，回增30％，較2019年仍有10％距離。預測PE 8.6倍。過去3年，最高PE 20倍，最低7.3倍，平均12.4倍。今年預測PB 0.64倍，過去3年，最高PB 3.6倍，最低0.63倍，平均1.37倍。

3) 國內內業天孚通信（深：300394）預測PE 28.4倍，PB 5.85倍；光迅科技（深：002281）預測PE 28.7倍，PB 2.37倍。身為龍頭的長飛，估值反較同業大折讓。

較A股折讓太大

4) 長飛A股（滬：601869）現價24.45元人幣（29. 68港元），H股較A股折讓高達67％。2019年1月初至今，A股跌38％，H股跌50％。H股現時較A股折讓太大，若回復至當時的54％，現價應為13.4元。

★長飛現價9.9元，目標價13.4元，潛在升幅35%。中金上周報告出爐，睇18元；高盛上月報告，睇15元。

同場加映：今年以來，長和（001）升10％，遠遠落後於長實（1113）的29%升幅。彭博綜合券商預測，長和今年PE 5.5倍，低過長實的8.8倍頗多；預測PB 0.41倍， 亦低過長實的0.52倍。長和實際是以前的和記黃埔（前013），2015年中大改組前的6年，長和平均PE12.2倍，平均PB 0.94倍，現時長和與「前朝」比較，折讓亦太大。長實近期完成大動作及有成績後，相信下一回合輪到長和有動作。（編按：長和昨晚公佈，昨日回購103萬股。）

長和現價59.5元，目標價重溫：77元，潛在升幅29％。高盛睇86元，Morningstar 睇80元。

何車