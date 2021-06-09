財庫局局長許正宇昨日（8日）在網誌表示，港府有意改革會計界監管職能，財匯局監管權力將擴至全港逾46,000名會計師。許正宇今早在立法會表示，改革「三步走」，當局正諮詢各持份者，未來亦會到立法會介紹；如獲支持，他期望明年推出主體法案及具體實施細則，絕非「急就章」。他又指，當局過去一段時間已與會計師公會會面，將持續與各持份者溝通。

對於有聲音質疑政府此舉涉政治考慮，架空目前由民主、改革掌權的會計師公會的權力，許正宇表示，全世界趨勢是將監管機構獨立於行業，形容改革是「搬屋」不是加辣，對業界及會計師公會有利，令公會可更專注於行業發展之外，規管制度獨立於行業亦可以提升公會公信力。他表示，此方案是多贏局面，令業界、香港金融中心地位提升。

梁繼昌：太倉促

梁繼昌在電台節目上表示，不少國家的會計監管職能亦由工會轉至獨立監管機構，認為是國際趨勢，但當局公佈太突然，業界亦認為相關改革太急，希望當局經詳細諮詢後才進行。

他指財匯局擴大權力後，會計師公會職能將被大幅削弱，目前政治環境下或會令人聯想到當局希望將所有專業團體亦改為獨立機構監管。而政府功能不斷擴張，他疑問會否令本港失去經濟自由度？至於非執業會計師並非負責核數，只在商業機構工作，認為可由會計師公會監管。

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