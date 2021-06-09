新股市場火熱，連虛擬銀行都擬分一杯羹。眾安國際表示，推出全新綜合金融品牌 「ZA One」及「新股易」服務，提供IPO揀股、認購、賣出的一條龍服務，並在上市後即時賣出套現。

綜合眾安國際提供的資料，「新股易」每名用戶需一筆過存入固定金額3萬元，投資團隊則利用該筆資金代客戶在在公開發售部分認購新股，不會進行孖展認購，而每個賬戶均是獨立操作，因此各用戶獲分配股份的機率會不同。若客戶「抽中」新股，投資團隊會在股份上市後即時賣出套現。該公司指，3年數據回測支持回報高達113.8%。

不過，由於戶口本金最多3萬元，例如近期大熱新股、入場費近3.5萬元的時代天使（6699）就未能代為申請認購。此外，由於只會以現金認購，以近年新股入場費最少三千多元計，每名客戶最多認購約10手，即在甲組（認購金額500萬元以下）爭食。值得注意的是，眾安國際是以客戶的名義申請認購新股，因此理論上，「新股易」用戶是不能再在其他券商或銀行戶口認購同一新股，否則會被視為重覆申請。另外，「新股易」其實就是專投資新股的「基金」，因此用戶是授權眾安操盤，即認購哪隻新股，認購多少，什麼價位放出，用戶是無權參與。萬一戶口運作一段時間後，資金少於3萬元，用戶無需「補錢」，該行會繼續利用餘下資金繼續認購新股。

「新股易」標榜不中籤不收費，用戶毋須就任何未中籤的新股支付手續費。不過，用戶需支付每月8.8元的管理費；高淨值水平費用，即是每年淨利潤的 20%作為投資回報費用。中籤客戶另需收取交易佣金及費用，及IPO經紀1%佣金。

「新股易」由 ZA One 創始合作夥伴 AA Invest （安安投資管理）提供投資服務。AA Invest 受香港證監會監管，並持有證監會頒發的 1、4 及 9 號牌照，其團隊擁有逾 15 年的投資管理經驗。AA Invest 行政總裁馮時煖表示，過去3年共有超過500隻新股在港交所上市，約三分二散戶投資者能成功認購，首日平均升幅達14%，可見新股市場增長空間强勁。眾安國際總裁許煒表示，ZA One是一個App集齊多元化的金融服務，從懶人包到資深投資意見，全方位照顧用戶的財富，真真正正做到化繁為簡。

為慶祝新股易面世，ZA One 為用戶呈上迎新優惠「三重賞」，首 1,000名參與新股易的用戶可享終身免管理費；新股易用戶邀請好友憑專屬邀請碼成功開戶並加入新股易，推薦人可獲100元現金回贈，被推薦人可獲200元現金回贈；及用戶連續參與新股易滿三年，可獲高達1,000現金回贈。

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