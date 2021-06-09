最近大半年，有唔少公司將回購及配股混合操作，搞到小股東陀陀擰，小米（1810）去年12月以23.7元配售10億股，集資200幾億，但在3月業績後卻動用50億回購，均價係25.9元，正宗Sell low Buy high，中國燃氣（384）剛好相反，在4月配股集資過百億，配售價係32.7元，但上月有見股價弱勢就出手回購，均價係28.3元。兩者的股東可能會勞氣，究竟管理層有冇諗清楚先做架，但只要同雷蛇（1337）相比，應該唔會再嬲得落。

雷蛇在2017年底上市，集資逾45億元，但股價在上市初段已跌穿招股價3.88元，這3年多再未上過水面，不過回購就積極地做，在Webb哥的CCASS統計數字睇到，回購次數達139次，共動用了7.8億元作回購。雷蛇在業務上動作多多，去年初發通告宣佈競投新加坡虛銀牌照，也有過一輪炒作，不過在年底時競投失敗，卻沒有任何通告，只能從新聞中看到公司的回應。去年度是上市後首次扭虧為盈，3月公佈業績後翌日立即開始回購，從3月到5月共出手23次，用了3億元，股價由2.26元反彈至2.94元，有盈利又有回購，牌面看就步入正軌啦，點知上周三舉行股東周年大會後翌日，為股東們送上「大禮」，大股東兼CEO陳民亮及關連人士，以2.405元減持2.75億股，套現6.6億元，股東會後才進行批股，是否巧合就留待戰友自己諗喇。

3億回購然後6億減持，咁嘅行為自然被市場唾棄啦，配股後幾日就累跌近兩成。青冰搵料時見到，原來老細早幾年接受訪問時，對旗下產品有咁嘅期望：「我寧願做藝術，也不賣垃圾」，相比起小米及中國燃氣，雷蛇今次操作的藝術水平明顯高一班，有精心舖排亦乾淨俐落，小股東應該受益匪淺！

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