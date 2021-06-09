二手樓破頂持續，青衣上車盤翠怡花園，2房戶首次升破700萬元。消息指，翠怡花園4座高層E室，實用面積443方呎，剛以710萬元易手，呎價16,027元，樓價創屋苑2房歷史新高。原業主2018年6月以600萬元買入，夠3年「SSD」鬆綁即沽貨，賬面賺110萬元或18%。

另東涌映灣園2座高層G室，實用面積809方呎，成交價970萬元，追平同類三房戶紀錄。

樓市暢旺，公屋罕見平手及蝕讓盤。世紀21魏仕良稱，將軍澳翠林邨康林樓中層1室，實用面積355方呎，屬一房間隔，原業主2018年6月以393萬元連地價買入，早前放盤叫價425萬元，最終減價11萬元，以414萬元成交，持貨滿三年「SSD」鬆綁即沽貨，賬面僅賺5%，扣使費後料近平手。

其次是青衣長安邨安濤樓4座高層34室，實用面積354方呎，原業主2017年以373萬元購入，剛以380萬元沽出，持貨四年賬面賺不足2%，料明賺實蝕離場。

比華利山別墅13年蝕218萬

市場消息指，大埔比華利山別墅再錄蝕讓，湖景道單號屋，實用面積1,902方呎，屬五房間隔，剛以2,100萬元易手，呎價11,041元。原業主早於2008年以2,318萬元購入，持貨13年賬面蝕218萬元。

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