【本報訊】利嘉閣地產2018年推出「真盤源」計劃，旨在確保樓盤資料真確性，打擊「影子盤」及「釣魚盤」。為加強相關服務，利嘉閣最新推出「真盤源．假一賠千」計劃，用家於該行放盤網站或App中，發現樓盤廣告不符合真盤源四大原則並作出舉報，一經查實將可獲1,000元獎金；該行指，計劃目前未有設限額及限期，並歡迎市民踴躍舉報。

設獨立審查組辨真偽

利嘉閣地產主席施慧勤指，真盤源推出至今近兩周年，該行最新推行「假一賠千」計劃；若客戶於真盤源網站或App上刊登的二手樓盤廣告不符合「真實委托」、「真實在售」、「真實圖片」及「真實價格」等真盤源四大承諾，可即時舉報，舉報者須提供最少一項有關證據及資料來源證明。該行將設獨立審查組，在舉報後五個工作天內回覆舉報者結果；如舉報屬實，舉報者可獲1,000元獎賞。

事實上，真盤源放盤網站及App每月平均瀏覽量較2018年增約4.5倍，其中App推出不足兩年，下載量累計達22萬次。成交方面，單計5月，透過真盤源網站達成的成交比率約13%，較兩年前升兩倍。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，真盤源計劃有助提升該行於行內競爭力，料公司今年業務收益可錄約四成增長，全年營業額達20億元。至於該行仍然看好下半年樓市，料豪宅等大額物業將更受追捧，相關樓價升幅有望擴大至8%，全年累計可升約15%，跑贏大市。