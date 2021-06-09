環球各地近年愈來愈關注社會責任，例如著重環保和鼓勵社區共融等。就連投資也不例外。不少投資者希望投資決策不只單純考慮財務指標，會更加重視環境、社會和管治（ESG）等議題，並將相關因素融入分析程序，務求在爭取財務回報之餘，管理ESG議題相關的風險。

其實ESG投資不是甚麼新事物，在過去15年漸漸成為歐美的主流投資策略。根據美國可持續投資論壇組織的數據，由機構投資者和專業基金持有的資產規模，已經由2005年不足1.7萬億美元，增長超過12倍至去年的近23萬億美元。

財務與ESG表現息息相關

著重ESG究竟有甚麼好處？這是因為ESG與公司的財務表現息息相關。在過去數十年，已經有不少研究證明，企業在ESG方面的表現與財務表現呈正向關係。ESG表現良好的公司，通常較業內同類公司更具競爭力，無論盈利能力、長期現金流，以至是出現非系統性風險的次數都優於同儕。

筆者亦留意到，這種影響在不同地區的市場可能各有不同，以新興市場為例，ESG評級較高的公司，其財務表現一般較為理想。

當然，投資者最重視的還是資產價格的表現。事實上，有別於坊間的誤解，ESG評級較高的公司，其股價表現甚少跑輸大市。自2007年開始，由每個產業擁有最高ESG評級的公司所組成的MSCI所有國家世界ESG領導者指數，其累計表現便優於整體指數。

正如前文所言，取得較高ESG評級的公司，出現系統性風險的機會較低。因此，在惡劣市況下，這些公司的表現優於大市，亦屬自然不過。以去年首季為例，當時新冠疫情正處於最壞時刻，股市極其波動，MSCI各項ESG指數的表現，均略優於MSCI所有國家世界指數，反映ESG表現優異的公司，有能力抵禦突如其來的經濟事件。

忽略ESG或招致重大損失

另一方面，企業如果忽略ESG，影響可以非常深遠，不僅會打擊其財務回報，更有可能令投資者蒙受重大損失。過往便有不少大型跨國企業，因為ESG風險事件而導致股價在短時間內大幅下跌，當中涉及不同行業，如能源、電訊、汽車、資訊科技和餐飲業等。

雖然ESG投資已經成為歐美機構投資者的主流，但是在今年初滙豐投資管理於中國內地、香港、新加坡和英國進行的一項可持續投資調查發現，近六成投資者表示在ESG投資上不知道從何入手。不少人誤以為ESG投資的選擇不多、成本通常較高，而且投資者難以動搖企業管理層的決策。然而，實際情況又是否如此？

首先，金融界在疫情爆發之後，已意識到ESG投資的優勢，因此相關投資產品的選擇正愈來愈多。根據Bloomberg Intelligence的估算數據，全球ESG資產總值將由目前約38萬億美元，躍升至2025年的53萬億美元，佔全球資產管理總值逾三分之一。

至於投資成本方面，ESG基金的收費在過去十年正穩步下降。各類ESG基金在2018至2020年期間的平均總開支比率，其實與非ESG基金相去不遠。

股東參與可影響企業政策

ESG投資並不等於慈善活動。因為ESG投資旨在兼顧財務回報及風險管理，從而間接帶來社會效益。而基金經理作為機構投資者，股東參與對企業決策亦會有一定影響力，謀求改善企業的ESG政策。

在2019年，紐西蘭發生槍擊事件，過程在社交媒體上直播。在事件發生後，有國際性資產管理公司要求多家社交平台切實完善其風險管理，其後兩大社交平台為此制定了更清晰的管理方針，這正是投資者透過主動參與發揮影響力的成功案例之一。

滙豐投資管理高級市場策略師歐維鈞

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