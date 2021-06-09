港股近日了無生氣，但美股WSB系列再度落鑊，包括AMC、GME、KOSS等，單日幾十巴仙甚至倍計升幅屬等閒事，印證了發達容易搵食艱難的事實。同身邊戰友或網民交流，發現不少年輕股民均有參與WSB派對，凶狠程度更是超乎我想像，例如一半甚至全倉操作，贏錢不是食半留半變free貨，而是繼續加注再搏，用踢波的術語，就是「有前冇後、打死罷就」。

老一批的股民睇到，一定會苦口婆心勸佢哋唔好咁進取，呢類妖股只能佔倉位一小部份，同埋要鎖定利潤云云；但易地而處，呢班後生仔本金不多，仲要佢哋買大藍籌慢慢坐增值，實在講不過去，加上年輕人有嘅係時間，就算輸清光也較容易可翻身，所以我絕不反對他們落場，底線係唔好用孖展操作，以免輸突。再者，有快狠準的態度才會夠膽入場，但要擁有呢種態度的人用保守態度操作，其實又係精神分裂。講到尾，埋單係贏大鑊定輸鋪勁，要睇個人造化以及運氣了。

我本來也十分抗拒炒這類型的細價股，始終呢個年紀已經輸唔起，但諗深一層，美股這種炒作模式已成為新常態，用預咗輸晒嘅心態落注，其實無傷大雅，好彩的話更可以有意外之財，所以大家有靚冧巴的話，不妨話畀我知。

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