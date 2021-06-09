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新盤動向｜中海外啟德維港1號獲批預售樓花同意書 料最快下周上樓書

12分鐘前
中海外（688）旗下啟德跑道項目維港1號(One Victoria )剛獲批預售樓花同意書，預計短期內推出。中海外董事總經理游偉光指，項目示範單位位已接近完工階段， 最快下星期可上載售樓說明書。

新盤市場熾熱，發展商加快推盤步伐。中海外（688）旗下啟德跑道項目維港1號(One Victoria )剛獲批預售樓花同意書，預計短期內推出。中海外董事總經理游偉光指，項目示範單位位已接近完工階段， 最快下星期可上載售樓說明書。

游偉光指，維港1號剛獲批預售樓花同意書，預計將為啟德跑道區首個開首的住宅項目，料將為九龍區大型焦點新盤。

維港1號位於啟德4B區2號地盤，地盤面積約9.73萬方呎，最高可建樓面約59.4萬方呎，於2018年12月由中海外以80.34億元投得，每方呎樓面地價1.35萬元。項目2019年年底獲批建3幢分層住宅，料提供1,059伙住宅單位。

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