恒大（3333）近日陷入財政危機，據彭博引述消息人士透露，中國金融監管部門要恒大債權人進行新一輪債務壓力測試。雖然恒大昨日否認有關報道，並強調生產經營一切正常，惟股價今日曾挫7%，低見11.14元。投行富瑞（Jefferies）報告表示，若恒大破產，相信情況與明天系與安邦集團相似，不會構成金融系統性的風險。

報告指出，恒大總負債達介乎7,000億至1.8萬億元（人民幣．下同），包括2,320億元銀行借款，據去年其流出懇請政府支持重大資產重組的文件，恒大債權人主要為區域銀行及股份制銀行，包括民生銀行（1988）及光大銀行（6818），而大型銀行如農行（1288）、工行（1398）、招行（3968）等的貸款總額比例較小，部分銀行亦投資恒大債券，包括早前傳盛京銀行（2066）因購買157億恒大美元債而遭查，故認為小型銀行存在較大風險。

報告又指，內房風險持續上升，隨著第三季市場資金流入價值股，看好風險較低的大型銀行如建行（939）、農行及郵儲銀行（1658）。與恒大比較，同期出現債務危機的華融（2799），因由中國財政部直接持股，其規模大及業務複雜性等，將得到中央大力支持，該行料內地經濟增長強勁下，大部分上市銀行資產質量亦有所改善。

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