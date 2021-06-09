住宅樓市交投熾熱，成交量急增，5月雙倍印花稅按月都大升七成半，帶動全月三大辣稅收入按月大增逾6成至14.05億元。而買家印花稅（BSD）涉及宗數達114宗，涉及宗數為1年半新高，涉及稅額按月都有所回升2.39億元。

雖然關口至今尚未開通，但海外買家已經開始重歸本港樓市。稅務局資料顯示，買家印花稅（BSD）止跌回升，稅額按月由1.864億元上升28%至2.39億元，涉及宗數則由62宗大升84%至114宗，創2019年12月至今高位，惟平均每宗成交涉及金額按月下跌，由300萬下跌至209萬元，跌幅近三成。

5月份從價印花稅（DSD）稅額達11.481億元，按月大增近七成半，涉及474宗成交，按月都由239宗上升近一倍，但換而言之，即平均每宗成交涉及稅額按月有所回落，由275萬元下跌近12%至242萬元。

至於額外印花稅（SSD）稅額則按月由2,388.2萬元下跌至1,793.8萬元，按月少近25%，涉及宗數則由43宗跌至36宗，按月少逾16%。

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