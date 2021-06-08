【本報訊】中原集團主席施永青表示，年初已預期樓價升15%，而第三季樓價將會突破新高。至於白居二近期屢現高價成交，施永青稱市場上選擇少，認為個別未補地價居屋及公屋售價過高。

物業成交9年最旺

戴德梁行昨日發表第二季住宅市場展望及回顧，亦確認本港樓市正處上升軌道。受惠於經濟復蘇，失業率下降和疫情逐步受控，香港第二季物業市場有明顯增長，5月市場總成交量達9,246宗。預計數個大盤推出後，6月份總成交量會稍升。總括而言，第二季物業成交總數大約是28,000宗，與第一季比較上升兩成，與去年同期比較上升了37%，成為2012年以來最活躍的第二季度。

該行董事及香港研究部主管陳健珩表示，自2021年3月開始，成交數字已經升至大約7,000宗，預計6月會維持在7,300宗。 由此推斷， 第二季住宅整體成交數字大概為21,709宗，帶動上半年增至約39,840宗。他補充，2012年與現在經濟環境有相當大的差別，當時正推行自由行，而且樓市辣招尚未推出，因此，今年上半年的本地資金很大機會成為10年來最活躍一年。

該行香港估價及顧問服務部董事黎劍明分析指，現時樓價與歷史高位只差約2.3%，預計第三季破頂。樓價升幅相對溫和平穩，一般住宅與豪宅市場走勢大致相同，其中沙田第一城平均樓價於第二季上升5.4%，錄得五連升；豪宅市場同樣暢旺，貝沙灣於第二季升9.3%。