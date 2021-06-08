特約報道︱鄰近大學區的樓盤，向來甚受投資者注目，因以投資角度而言，具有知名大學的地具，是影響到物業升值潛力的其中一個指標。由於名校區內的物業樓價穩陣保值，不少人作為「以房養學」投資。本週末有澳洲業展銷會，推出墨爾本大學步行距離內的新盤，展會更有澳洲樓市趨勢講座，教你睇準入市時機。

近年流行「以房養學」的投資理念，藉着投資物業獲利，並供養子女留學。子女在留學期間入住物業，供自己的樓而不非付房租幫人供樓，變相節省了租金的支出。由於大學區物業升值潛力大，當子女學成畢業後，物業價格可能已有一定增值，業主可直接出售賺取差價，亦可以繼續放租作為被動收入。由於澳洲當地的購樓政策寬鬆，租金回報高且空置率低，更值得投資。根據Savills報告的數據指出，墨爾本僅3.4%的學生獲分派學校宿舍，所以大量學生都會租住大學附近的樓盤，令該區公寓的租金水漲船高。過往代理商曾推出的大學區項目，不單在當地掀起一股熱潮，更在香港售出近二百間，極受買家歡迎。

項目Encompass位於墨爾本大學Carlton區，該區鄰近墨爾本市中心，同時靠近墨爾本大學和墨爾本皇家理工大學，被譽為是「墨爾本最精華的區域」之一。該區因保育關係都是舊樓及文化遺產建築居多，新盤十分稀少，項目Encompass是近年Carlton區唯一的全新項目。更難得的是，樓盤比起同區內的二手樓盤售價還要再低10%。根據澳洲地產網站Realestate的數據，Carlton區的二手市場公寓中位數為$477,500澳幣；Encompass的入場價低至$422,500澳幣起；項目兩房售價僅由$535,000澳幣起，叫價較二手市場低逾一成。樓盤是發展商Frasers Property與政府在同區開發的第8個項目，亦將會最後一個，亦即是入手該區新樓的最後機會。加上項目定價上非常進取，比起第一次開賣平上了 10%以多，投資者可以更親民的價格入場。

率先登記澳洲墨爾本Encompass Carlton展銷會

項目預計將於下月動工(7月)，2023年第一季落成，具有1至3房選擇，所有單位更提供市中心「一位難求」的車位，價格極具競爭力。此盤由擁有97年歷史的國際上市發展商Frasers Property打造，代理商取得項目的全球首發權，與澳洲同步開賣，首期低至25萬港幣起，更提供2年5厘租金保證計劃。

Carlton區雲集了世界一流的教育資源，不僅覆蓋從初高中到大學，為子女提供首屈一指的教育環境，加上該區擁有金融街、國際名店街、知名企業雲集，大量學生、上班族為Carlton區提供了穩定優質租客來源和高租金回報。

Carlton區交通方便，包括墨爾本中央火車站，和貫穿墨爾本周邊各個區域的多輛電車線路、巴士等。該區商圈配套成熟且多元化，鄰近歷史悠久、有小意大利之稱的美食街Lygon St.，同時墨爾本博物館與皇家展覽館亦坐落於此區，文化氣息濃厚。加上The Carlton Gardens和皇家公園提供了大量的戶外休閒場所，令Carlton成為墨爾本最宜居的區域。

近期澳洲樓市已重回上升軌，樓價屢創新高，樓市成交量較疫情前高位更多出30%。西太平洋銀行Westpac預測，未來兩年內澳洲樓市樓市上升達20%，投資者想賺盡升值空間，就要在樓價進一步攀升前搶先入市。週末展會除了有精選樓盤，更有澳洲五大城市樓市升幅的最新入市攻略講座，一次分析悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德、珀斯五大城市樓市趨勢，助你洞悉入市先機。把握機會報名了解更多。

展銷會詳情

日期：6月12至13日（星期六至日）11 - 7pm

「澳洲樓市小陽春」入市攻略講座：6月12至13日（星期六至日）1pm／4pm（每天兩場）

地點：銅鑼灣世貿中心20樓2001室(Frasers Property香港辦公室)

查詢電話：2376 1088

登記網址：https://bit.ly/2SlqbX0

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