本港樓價與歷史高位相差不足3%，市場再錄名人高位套現。曾與恒地（012）「樓神」林達民蜜運三年的億萬富婆鄺美雲（Cally），最近亦趁市旺沽出持有近7年的沙田玖瓏山2房單位，賬面獲利逾100萬元，並由內地客接貨。

據土地註冊處資料，玖瓏山傲瓏閣1座中層E室，實用面積693方呎，2房間隔，上月以978萬元售出，呎價14,113元。原業主為鄺美雲（Cally），2014年11月斥870.36萬元一手買入，持貨近7年賬面獲利107.64萬元，升值12%﹔扣除釐印費及佣金等開支後，估計實際獲利約65萬元。新買家的姓名為內地拼音，疑為內地客。

有區內代理表示，鄺美雲早於去年1月委託代理放售物業，同時放租放賣，最初叫價1,200萬元，租金則叫價2.2萬元﹔直至今年3月，叫價下調至1,000萬元，最後見有實客，加上單位已放盤超過一年，故讓步減價賣樓。

據中原成交數據，玖瓏山今年首半年錄得27宗二手成交，賬面計17宗賺錢，蝕讓佔10宗。

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