多名富途用戶向本報投訴昨晚（6月8日）透過富途App買賣美股時，交易指示處理出現延滯情況，亦不能取消下單，有人稱短時間內損失逾50萬港元。他們不滿富途每次以系統問題作擋箭牌，揚言會轉用其他券商。富途表示，正建設自研的美股交易清算系統，提高美股交易穩定性，預期將於今年下半年啟動測試。

富途用戶陳先生向本報表示，在周二（8日）美股開盤早段輸入GameStop（美：GME）、AMC娛樂（美：AMC）的期權買盤，惟富途APP彈出「因上游通道擁堵，部份客戶美股下單時可能出現訂單操作緩慢情況」的提示，未能正常交易。他欲取消訂單不果，10分鐘後才獲通知交易成功，惟當時股價已較出價低出一半，他大呻：「唔使10分鐘就唔見咗50萬港紙，未賭先輸一半，無可能要投資者硬食，非常離譜！」

另一位用戶葉先生表示，原以每股330美元價格輸入100股遊戲譯站（美：GME）買盤，惟同樣出現「上游擁堵」的提示，令交易延滯一段時間，令其損失數千美元；他認為，富途最大問題是不容許取消下單，客戶焗住輸錢。他透露不止一次遇到上述情況，決定轉會。

事實上，富途美股是採用Interactive Brokers（盈透證券、IB）的系統，即是富途所指的上游券商，交易由IB執行。在美股波動時侯，常有富途用戶稱不能正常下單。當中最惹人爭議的是，在今年1月GME股價異動時，富途客戶不能買入或沽出GME，富途其後解釋因上游券商限制所致。

富途：IB未回應就取消訂單 或導致重複交易

就昨日美股交易系統再出現延誤，富途發言人回覆本報表示，因上游通道問題導致交易受影響感到抱歉，「富途團隊已經第一時間聯絡上游處理，爭取在最短時間內恢復正常交易。」為提高美股交易穩定性，富途正在建設自研的美股交易清算系統，並預計下半年啟動灰度測試。

就富途與IB的運作流程，發言人解釋，富途在客戶下單後，會通過交易系統和風控系統的雙重驗證，在驗證成功後會提交上游，上游處理後會發送執行報告，以更新客戶的交易結果。

至於昨日（6月8日），富途指由於上游未能及時回報，導致部分客戶在交易後不能第一時間得知交易結果，富途會以維護客戶最佳利益的情況下處理訂單，因為在此情況下若容許客戶更改訂單，有可能造成重複交易，或引起其他問題。

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