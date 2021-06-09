商界紛紛響應政府谷針，置地公司宣佈，將為接種疫苗的員工提供支援，包括接種前提供免費身體檢查、醫生諮詢服務，以及讓接種當日的有薪安排；接種後按情況需要，員工可申請有薪病假或彈性上班、免費疫苗副作用防護保障、150元交通津貼，以及兩天疫苗假。

置地表示，若員工於8月31日前完成接種兩劑疫苗，可獲1,800元現金支援，若於7月15日前完成接種，則可額外獲2,000元特別支援，而若置地員工於8月31日前達七成疫苗接種率，可獲兩天額外疫苗假，即每位員工最多可獲得3,800元及4日有薪假。

行政總裁黃友忠表示：「置地公司致力履行企業公民的責任，以身作則，透過支援員工來確保員工、業務合作夥伴、客戶及訪客享有安全及健康的環境，從而保障整體社區的健康。置地公司竭力與員工共同抗疫，為香港員工提供多項接種疫苗前後的支援。」

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