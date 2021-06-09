香港電視（1137）今日舉行股東會，有股東向副主席及行政總裁王維基提到，指公司市值已超越電視廣播（511，TVB）多時，加上早前王熱衷於媒體製作，問到會否「襯TVB股價低殘買起佢」。

王維基表示，公司發展方向明顯，在電子商務根基紮實，現昤主力在海外輸出技術，這個方向不會改變。

公司日前宣佈，成立網上購物商場業務Shoalter Technology，首個客戶為I.T，將於今年第四季開業。有股東問及I.T老闆沈嘉偉「親中」、「撐警」旗幟鮮明，在年輕人心目中建立的潮牌形象一鋪清袋，加上門市標價偏高，如何替I.T重塑品牌，以及與網上海外品牌直接競爭。

王維基表示，港視不是為I.T建立網店，「而係online shopping mall，佢可能會賣公司旗下幾百個（代理）品牌，但不止於此，佢其他對手品牌都會有，好似家品」。定位以中高檔為主。港視的角色為提供平台技術，「點營運商場就交返俾合作伙伴去決定」。集團財務總裁黃雅麗補充，公司合作以交易額按比例的授權費等為主。

王維基並指目標找尋多兩至三個類似I.T的客戶，但詳情不便透露，如有新合作所需時間不會較第一間長，約需時半年左右。

早前公司公佈，向王維基有條件授出獎勵，發行及配發合共最多4,579萬股關連獎勵股份，相當於已發行股份總數約5%，獎勵按5批劃分，股價須達至超過目標價約24%。黃雅麗補充，第一批獎勵門檻約14元，較現時股價高逾4成。

有股當問及為何對公司股價如此有信心，現時在港不少競爭對手「一、兩年就走」，至目前仍未看到有任何認真投入的營運商，稱與對手差距「最少3至5年」，現時公司積極往海外發展，料3至5年海外業務收入為香港的數倍。

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