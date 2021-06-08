【本報訊】「六絕月」開局不順，港股已連跌五日。昨日內地再有反壟斷監管的負面消息，令北水撤出大型科技股的情況持續，拖低恒指微跌5點，收報28781點。國企指數收報10729點，跌18點；科技指數失守8000點關，收報7981點，跌61點。大市成交再縮減至1,226.4億元，是逾兩周以來最少。

據內媒報道，近日美團（3690）、拼多多等互聯網平台收到內地監管部門整改要求，要求拒絕「一分錢秒殺」等低價銷售行為，被要求下架。其實早於今年4月中，市監局已要求騰訊（700）、百度（9888）、美團、京東（9618）、快手（1024）、bilibili（9626）等34個平台企業要在一個月內徹底整改，若整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

疫情影響 體育用品股差

受消息影響，美團跌1%，收報297元，阿里巴巴（9988）走低0.85%，收報210.2元。小米（1810） 無起跌；股王騰訊則靠穩，微升0.08%。舜宇（2382）則大跌3.8%，收報192.6元，為跌幅最大恒指成份股。

北水合計淨流出17.68億元，為連續第三日流出，是港股連日積弱的原因之一。當中小米有最多淨流出，遭北水減倉6.3億元，美團及騰訊有3億及2.8億元淨沽。

疫情影響內地零售市道，體育用品股表現向下，安踏體育（2020）創新高後回落，李寧（2331）跌逾4%，361度（1361）更曾一度挫逾10%，收市跌逾7%，特步國際（1368）亦曾挫逾9%，收市跌逾5%。不過，多隻汽車股踩油發力，吉利汽車（175）首五個月銷量增26%，股價升1.42%，收報21.4元；東風（489）升3.21%；長汽（2333）走高1.51%。

內房及物管股亦普遍造好。中國恒大（3333）周一回購逾2,900萬股，昨收市升2.21%，報12.04元；中海外（688）升2.4%；碧桂園（2007）升1.5%。二線物管股表現突出，奧園健康（3662）再升8.1%；時代鄰里（9928）升6.1%；建發物業（2156）亦升5%。

專家籲投資者審慎入市

耀才證券研究部總監植耀輝指出，目前市況「差又差唔晒，但又唔見得係好好」，港股走勢呈拉鋸狀態，下方28500點將會是一個較大支持的位置。他表示，北水連日錄得淨流出，港股走勢又與A股表現關係密切，倘若內地股市表現不爭氣，難見港股有突破契機。因此，有意入市的投資者要小心。

豐盛金融資產管理董事黃國英亦指，受疫情影響，打擊內地消費市道，令一眾內需股插水，同時科技股亦弱勢，故投資者宜審慎入市。「相信生物製藥股表現較為穩定，較為睇好相關板塊。」