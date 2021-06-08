肺炎疫情影響全球經濟及民生逾一年半，環球經濟大受打擊，儘管經濟開始呈復蘇迹象，但因為各階層的經濟活動停擺一段時間，由上游至下游的成本急增，除了商品成本上漲，運輸成本亦大升，尤其是航運價格在半年內大增逾倍，推高商品成本及零售價格，恐怕會引發一連串影響，包括輸入性通脹以及提早加息。有學者認為，政府為減低通脹壓力，加息在所難免，但在通脹潮真正來臨前，一眾商家已叫苦連天，有街市商戶反映：「豬肉已經貴咗30%，菜又加咗一成，市民準備捱貴餸啦！」學者徐家健則認為，一般市民消費者未必太快感受到通脹壓力，但商家則比較困難。

自去年爆發疫情後，商品價格已進入扭曲時代，尤其是香港這種外向型經濟社會，食材大部份靠進口，經營凍肉及新鮮食材數年的黃先生表示，去年本地食材大部份被中國炒貴逾兩至三成，但並非原材料價格上升，但今年開始卻實實在在看到食品價格上升，「例如外國牛肉咁，舊年因為中國大量搶貨，所以入口價升咗兩成幾，但只係因為炒貴咗，咁商家都可以避開某種炒貴嘅食材；但今年開始係全線加價，只係上個月凍肉類已加咗4%，唔好睇好似好少，其實影響係好大，而且個加幅睇到係每個月咁加上去。」香港凍肉店受惠限聚令，普遍生意急增，不過近數月的利潤已顯著減少，除了放寬堂食關係，成本上升以及市場競爭，令商戶不太敢加價。

學者徐家健則認為香港通脹未見有顯著升溫，由於疫情令本地商舖租金下調，即使商品成本上升，租金下調會抵銷相關成本，令市民未必實際感受到通脹壓力，但部份做出入口的商家壓力就大得多。尤其是近半年航運價格急升，令商家成本大增。而且通脹周期通常以數年計，消費者可能在一年後才感到壓力。

蔬菜加價逾一成

香港今年首季失業率為6.8%，最高曾升至7.2%，由於不同行業復蘇步伐不一，預期今年半年仍維持相若水平。加上公務員有傳帶頭減薪，香港打工仔的收入及購買力要止跌回升可謂難上加難。香港4月綜合消費物價指數升2.9%，較3月的2.1%再升0.8個百分點。基本通脹為2.9%，較3月2.6%為高。走入街市格價最能夠直接反映基層物價，有肉販表示，過去半年新鮮豬肉價格已急升逾30%。生果店更加價兩成，至於雜貨店亦因應不同貨品個別加價。有本地蔬菜批發商則指，中國菜近兩個月加價11%，「嚟緊夏天會再貴啲！」位於將軍澳一間售賣三餸飯外賣店店主亦表示，每盒飯已加價至少6元，三餸飯由37元至加至43元。當區的市民張小姐就透露自己會在街市準備關門的特價時段掃平貨，「菜都貴咗一成，如果下午5點幾嚟買就平啲，可以10蚊有3兜菜。」至於失業一段時間的關小姐更認為食品加價令失業人士百上加斤，「而家乜都貴咗，我哋要夜晚嚟買餸，先至經濟啲。」

根據中國家統計局4月份的數據，反映上游價格的工業生產者出廠價格指數PPI按年升6.8%，創下2017年10月以來新高，但居民消費價格指數CPI則按年升0.9%，可見中國原材料價格持續上升，或會出現輸入性通脹。中國食材上升，亦會帶動香港食材成本增加。事實上，除了中國及香港，全球食材成本亦面臨上升壓力，根據美國商品期貨貿易數據顯示，牛奶、糖、咖啡、小麥及橙等早餐類食品價格，由爆發疫情前的2019年至今，上升28%。自去年初至今，小麥價值已升16%，粟米及大豆均升逾60%，大豆油期貨更飆90%。如果餐單上有豬肉，一份早餐收費更可升32%。

美貨櫃運費增1倍

船務代理公司負責人陳先生（化名）指出，截至今年5月，美國貨櫃運價已按年增加1倍，由約3,000美元升至6,000美元；歐洲運價更誇張，期內升幅達6倍。值得留意，去年10月至今年4月期間，美國貨櫃價錢一直持平，5月才開始價格急升；而歐洲則由去年10月約7,000美元一個貨櫃，飆至上月逾萬美元。他認為美國政府可能曾介入建議，使當地船公司不敢太猖狂。

以往10月國慶節長假期前夕，向來是航運業的「走貨peak」，因廠商會趁內地長假期前，趕工出貨到外國，並於農曆新年迎來下一個peak，因此每年第二季屬傳統淡季。陳先生直言，航運費於次季抽升，而且一櫃難求，「呢個情況簡直百年一遇，估唔到天價之餘，仲天外有天。」

他認為一櫃難求的關鍵因素，是因疫下各國實施封港、工人停工等措施，使全球多個港口出現塞船問題，貨船無法停泊碼頭，碼頭亦早已沒空位卸貨，結果貨櫃堆壓嚴重，「好似美國西岸港口羅省，而家貨櫃埋岸到卸貨去內陸，都起碼需時3個星期，以前1個星期就搞掂，最後一里路拖長咗，貨櫃連turnover（周轉）都做唔到，即係冇吉櫃返。」由於一個貨櫃轉動時間拖長，變相全球運力劇減，拖累船期亦延長，「工廠積貨喺度都冇辦法，delay到大家都麻木咗，呢個係一連串物流鏈的問題。」

至於蘇伊士運河大擠塞，陳先生稱其對業界造成的影響，其實不如外界想像般大。「佢塞船都只係一個星期左右，而家航道都通返，貨櫃被扣唔緊要，但隻船被扣就大件事喇。隻船可裝兩萬個20呎貨櫃，佢本身喺海度行緊，而家停低咗，全球運力又再減少。」

料市場面臨通脹

他透露，雖然貨櫃價格急升，船代理公司每單生意所賺的利潤有增加，但想多賺亦因缺櫃而受局限，變相整體生意額持平，「船代理基本上冇咩bargaining power，我們都冇得揀，無奈地硬食。」目前貨櫃短缺已變成結構性問題，當來貨成本上升，他料未來市場亦可能面臨通脹。

事實上，由亞洲到歐洲的貨櫃價格，已創有紀錄以來新高，首次突破1萬美元，Drewry世界集裝箱指數顯示，40呎貨櫃從上海到鹿特丹的運費漲至10,174美元，按年升485%，全球8線主要航線的綜合運價亦創新高，綜合指數報6,257美元，按年升2.93倍，是2011年有紀錄以來最高水平，顯示出入口的供應鏈存在成本壓力。

政府統計處公佈，4月份香港的商品整體出口及進口貨值均錄得升幅，分別為3,849億元及4,167億元，按年分別上升24.4%及25.2%，貿易逆差318億元。首4個月整體出口貨值按年上升30.8%；進口貨值上升25.5%，貿易逆差991億元。

本地醬油材料一度斷貨

本地自設工場製作醬油的冠珍醬園，正正面對通脹危機。其第四代接班人陳天佑指出，用作生產醬油的重要原材料黃豆，多年來一直由加拿大入口，惟今年初卻爆出供應短缺，「試過斷貨一段時間，做豆腐、豆漿嘅行家都打鑼咁搵。」

陳天佑補充，以往每星期有約3個20呎貨櫃，從加國入口黃豆；目前一星期只得5個貨櫃，而且黃豆已加價不少，惟升幅尚可應付。而供貨緊張並非因加國無法生產黃豆，是因貨船來不到香港，「到2、3月時惟有入多少少貨，而家倉庫都騰出更多位放黃豆，來應付今年之內或未來幾個月，怕再有船嚟唔到，至少貨源可以維持兩三個星期。」

目前冠珍醬園有9成產品作外銷，美國及加拿大生意佔比高達5成，本身有批今年2月前應寄出的貨，至今逾千箱醬油仍滯留倉庫。陳天佑表示，以往由香港港口出發至美國西岸需時20多日，去東岸則30多日，現在時間卻翻倍，「亦有聽過買家客戶講，而家去歐洲或非洲，由本身20至30日航運時間，最長可能要成60至70日，先去到當地碼頭交貨。」

香港船公司一般以FOB（Free On Board，船上交貨）作收取運費準則，即當貨物在指定裝運港越過船舷時，風險就轉移給買方；換言之，運費由買方負責。雖然冠珍的客戶未因加價而導致定單減少，卻礙於本港航運阻塞造成沒法供貨，使部份外國客戶轉向自中國港口出發的廠商取貨，「外國餐廳用其他國家或大陸產品時，變相成為我哋損失，目前仍未知損失幾多。」他估計情況最快至今年底才得以紓緩，「始終價錢唔係由我哋控制，我都想平啲，但當價錢咁貴時，都要硬着頭去做。」

學者李兆波認為全球經濟活動恢復時，通脹無何避免會來臨，「美國通脹升幅係2008年以來最高，有說法係因為總統拜登嘅1.9萬億美元刺激經濟措施，因為疫情又令供應追唔上速度，令到生產價格上升，但我諗啲人最驚嘅係通脹嚟咗之後又要加息，令股市都有不利影響。通脹嚟得越急，加息又加得快。預期今年香港通脹大約2%左右，經濟復蘇係一定會帶動通脹。運輸成本係通脹理由嘅其中一個因素。」

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