黃宜弘近日在美國逝世，他除了是前立法會議員外，亦活躍於商界的活動，曾與太太梁鳳儀共同創立的勤+緣上市，黃宜弘雖然出任主席，但公司日常營運主要由梁鳳儀負責，他的職責以策略居多；同時亦是在其父親黃克立創立的永固紙業則出任主席及行政總裁。

在1995年與妻子梁鳳儀成立勤+緣服務，並且於2004年6月上市，公司主要是在中國提供媒體服務、包括電視節目類服務、市場推廣及公關服務，而服務對象是製作公司及電視節目投資者。當時公司是由黃宜弘出任主席兼非執行董事，而太太梁鳳儀則出席行政總裁。

2004年將勤+緣上市

梁鳳儀在1989年推出首部小說，隨後多部著作於中國大受歡迎，並由不同電視台改編成為電視劇，而勤+緣亦是主要提供相關著作的電視節目製作，而根據勤+緣於04年招股文作顯示，黃宜弘於公司主要負責監管全面策略規劃，監管環境發展對公司業務的影響等。勤+緣經過近10年發展，在2004年6月30日在主板上市，上市首日市值10.56億元。

隨後公司業務擴大，至轉手前已擁有梁鳳儀100部作品改編及內地160個電視台的資源，以電視劇的構思，製作及發行換取廣告時段出售予廣告商。公司股價在2008年一度炒上5.5元水平，較公司上市初期在約1.3元高出3.2倍；隨後出現金融海嘯，公司股價亦一沉不起，直至2012年公司易手成為現時的星美文化，梁鳳儀在2013年辭任公司職務。

去年被證監入稟涉挪用資金

不過，證監會在公司易手超過6年後，在去年6月份入稟，控告黃宜弘及梁鳳儀挪用公司資金，指兩人在2010年至2012年間，借用21個「人頭」成立超過10間BVI，簽訂176套電視劇的採映權交易，涉資3.27億元，涉及抬高金額，藉此挪用躅司7,000多萬元資金。當時監證會矛頭直指梁鳳儀，指所有收款公司均與梁鳳儀有關，甚至是由她幕後控制，所有離岸公司買家及公司簽署人均由梁鳳儀提名。

當時黃宜弘及梁鳳儀發表聲明指，完全不同意證監指控，並稱有關案件已於2019年10月進入司法程序，律師團隊正全力抗辯，深信會獲得公司處理。

仍持有家族企業永固紙業

事實上，早在勤+緣上市之前，黃宜弘已曾出任多間上市公司的董事，包括亞洲金融集團、亞洲保險、金利來、合興及大唐投資等。而他本身亦是家族企業永固紙業的主席兼行政總裁，永固紙業為非上市公司，其中黃宜弘持有28.9%股權，梁鳳儀則持有4.5%；而黃宜弘出任董事的Goodhold則持有28.24%；胞弟黃宜丕持有38.2%。

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