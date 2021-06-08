各國央行在數碼貨幣（CBDC）發展上爭相插旗，除了因應金融科技創新環境下，不落後其他市場的現實需要外，有不願具名的分析亦指，研發過程亦隱若展示大國及地區之間，在數碼金融戰的安全考量及佈防，尤其希望淡化美元交易主導地位及一旦出現金融制裁的影響。

中國最早高調研發數碼貨幣，兩年前全國人大財經委員會前副主任黃奇帆在上海金融峯會上表示，人行對數碼貨幣的研究有五、六年時間，已趨成熟，很可能是全球首個推數碼貨幣的央行。

拜登加強審查數碼人幣

相反，美國在CBDC未見積極，早前外電引述知情人士報道，拜登政府正加強對數碼人幣審查，擔心可能成為影響美元長期作為世界主要儲備貨幣地位。其他國家如英國及南韓等，亦先後研究或模擬測試數碼貨幣。

有分析認為，歐元誕生至今逾20年，尚未能取替美元作為世界主要貨幣地位，人幣仍未可自由兌換，國際化及認受信心尚待拓展，成為港元掛鈎的條件並不存在，可估計未來相當長時間港元依然與美元掛鈎。但中美爭拗及制裁中，更加凸顯美元結算地位是關鍵所在，從國際金融安全考慮，任何地方「不想仰人鼻息」便要作長遠研究及宏觀佈防，Fintech大勢下推動數碼人幣及連結更多地區使用，以至在適當時間加大其可兌換性，不排除可探討發展。