國際貨幣基金組織（IMF）總結香港的金融體系穩定評估，指評估進行的一系列壓力測試顯示，香港金融體系能抵禦極端的宏觀金融衝擊，而且銀行體系在流動性壓力測試下仍能保持穩健，但在境外銀行分行、投資基金、家庭及非金融類企業界別方面可能存在風險。

IMF指，本港主要的宏觀金融風險因素包括與中國內地的廣泛聯繫、高地產估值，以及中美緊張關係升溫下，環球市場波動和本地風險情緒變動。評估建議加強監察在香港同時設有境外銀行分行和本地附屬公司的銀行集團，密切監察以多於一個機構營運的銀行集團的流動性風險，以及確保銀行採用具足夠前瞻性的內部風險模型來監察中國內地貸款。

IMF表示，香港現時銀行體系資本充裕，並持續錄得盈利，不履行貸款比率亦持續處於低水平。在龐大外匯儲備支持下，香港的聯繫匯率制度仍然是支持金融穩定的基石。

IMF補充，儘管本港宏觀審慎監管政策的體制架構運作良好，有關物業和逆周期緩衝資本的政策立場依然合適，但有關系統性風險監察和信息溝通方面仍有進一步強化和改善的空間，而非銀行類金融機構的按揭貸款業務亦可進一步納入規管範圍內。

政府：研究提升金融體系穩健性建議

財政司司長陳茂波表示，會繼續鞏固核心範疇，充分發揮香港獨特優勢，並開拓新的經濟增長領域，以確保香港長遠競爭力和長期繁榮。

財庫局局長許正宇則指IMF對香港金融體系的公正和持平評估，會與監管機構保持緊密合作，維持香港穩健和具前瞻性的金融監管制度，並提升金融基建，以鞏固香港國際金融中心地位。

至於報告就進一步提升穩健金融體系的建議，政府表示會與金融監管機構仔細研究，並按情況適當落實建議。

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