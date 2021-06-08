近呢兩日， FRC同埋財經事務局頻頻出招，似要大刀闊斧改革會計界。

上星期，FRC 發表年報，指出經FRC 審查，超過七成嘅上市公司審計項目需作出改進或重大改進，連大firm 既都超過兩成。令人失望既係 ，沒有任何一個job攞到嘅係「良好」同時，批評會計師行普遍缺乏專業懷疑精神。

道德及審計準則冇特別重大改變嘅時候，FRC 呢個報告，就好似大巴大巴咁打落去會計師公會嘅面上。因為公會以前並冇咁多eye catching 而且高調嘅發現。份報告係唔係話公會監察工作有所缺失？要知道直到2019年，上市公司嘅審計，都係一直由香港會計師公會監察…

筆者早前同朋友傾， FRC一定會收回非上市公司審計嘅監察權。理由好簡單：同一套審計準則，有兩個唔同官方機構去演繹，根本唔合理；另外，會計師公會選舉，受到一啲政治影響。種種跡象，包括去年請咗一個英國人返嚟掌管FRC，亦都表明筆者想法正確。

今日，財經事務局局長發表網誌，揚言要進一步擴大FRC權力：包括擴大財匯局查察、調查及紀律處分權力至所有核數師及建議改由FRC 負責發出會計師執業證書（practising certificate），以及對執業單位（Practice Units）和上市公司核數師註冊。 局長在網誌稱，與香港會計師公會、香港華人會計師公會、香港女會計師協會、會計專業發展基金及香港商界會計師協會會面，出席的業界翹楚皆支持建議改革方向；並正草擬相關條例草案。

筆者明白呢種監管模式，係世界大勢所趨；同時支持政府依法施政，亦都肯定高質素審計及會計水準，係香港賴以成功嘅重要基石。 不過，今次改革牽涉比較多中小型會計師事務所，政府必須要兼聽各方意見，切忌盲目跟隨外國方式，要走有香港特色嘅監管冇食；改由FRC 監管，亦可能會增加對中小型會計師事務所既無形壓力。政府需要多啲耐性解釋，透徹理解各方意見。今次嘅改革，亦可能需要更積極更全面，比如立法打擊無牌會計師、簽署擁護政府聲明。

但令人不齒嘅係，有部份自稱不分藍黃、彩色嘅會計界翹楚，連放風都唔做，而保持沉默，打算食晒兩家茶禮，可憐香港會計專業人員，恐淪某部份人政治陪葬品。

資深會計師

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