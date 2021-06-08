【本報訊】樓市瘋狂，帶挈新居屋業主高價賣樓。荃灣尚翠苑近日有樓王易手，一個三房戶以705萬元易手，呎價近1.4萬元，貴絕新界未補價資助房屋，業主勁賺379萬元離場，成為全港新居屋「賺錢王」。天水圍屏欣苑一個兩房戶，業主兩年多前不足200萬元購入，剛加價一倍至443萬元沽出，扣除「SSD」辣稅後仍賺逾200萬元。

首批復售居屋2014年推出，包括尚翠苑、沙田美柏苑、沙田美盈苑、元朗宏富苑及青衣青俊苑。根據轉售限制，該批居屋已於去年初解封，即毋須補地價便可於居屋第二市場轉售，至今已錄得近百宗二手成交；尚翠苑最搶手，在新一批白居二買家搶盤下，單計過去10天已佔約13宗，平均升值94%至117%，賬面獲利達300萬元以上佔3宗。尚翠苑累計約57宗未補價成交。

屏欣苑3年升值1.4倍

尚翠苑居二市場造價升破700萬元，中原程尚傑稱，單位為A座極高層6室成交，實用面積511方呎，三房間隔，獲白居二買家以705萬元承接，呎價13,796元，樓價及呎價均創屋苑新高，較對上今年3月的新高紀錄685萬元，再推高20萬元或3%。原業主2017年6月以325.72萬元一手購入，現轉手賬面獲利379.25萬元，四年升值1.2倍，賺價不但創屋苑新高，亦為房委會復售居屋以來、全港賺價最高的新居屋。

新界區對上呎價最貴資助房屋，由青衣綠悠雅苑去年以每呎13,544元所創下，尚翠苑將紀錄再推高近2%。

祥益謝利官表示，新居屋賺錢能力驚人，天水圍居屋屏欣苑B座中層4室，原業主2018年10月以約185萬元買入，剛以443萬元沽出，不足三年升值1.4倍，即使扣除10%額外印花稅「SSD」，賬面仍賺213.7萬元。單位實用面積382方呎，成交呎價高達11,597元，貴絕元朗未補地價居屋。

長安邨創未補價新高

白居二準買家怕遲買樓價更高，入市意欲高漲。美聯李貫甡表示，青衣公屋長安邨安泊樓高層10室，實用面積443方呎，未補價以370萬元售出，呎價8,352元，是次呎價不但創該邨未補地價新高，亦打破青衣邨去年6月每呎8,351元紀錄，登上區內未補價公屋王寶座。原業主2015年僅以58.84萬元買入，六年內升值五倍。

私樓方面，美聯吳惠斌稱，東涌映灣園7座極高層C室，實用面積550方呎，剛以785萬元沽出，創屋苑兩房戶歷史新高，並較四個月前同類單位賣貴逾百萬元。元朗Yoho Town 8座高層F室，實用面積463方呎，以788萬元易手，創屋苑兩房新高。