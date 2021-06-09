連打呔到打到一塌糊塗的新人時代，很記得有一次，跟老細見完一位公司就快上市的潛在大客之後，由灣仔北坐的士回到 IFC 途中，平時很多話的我一直沉默著。

老細似乎看穿我有少男心事，於是問：「你係咪有嘢想同我講？」雖然被他洞悉了，但我還是能夠拋下一句「冇嘢呀」。

「呃人，一定有嘢，講啦，做乜事？」

本來打算繼續沉默，但他那句「呃人」把我撻著了。

「我呢啲都叫做呃人？咁頭先你同個客講嘅，又算唔算呃人？」

他看著車窗外快速後退的風景，笑著說：「我明你點解咁講，不過我唔覺得嗰啲叫做呃人。如果你連『呃』同『氹』都未識分，我為你嘅前途有少少擔心。」

工作了這麼多年之後，當然，終於，必定會明白，『呃』同『氹』有什麼分別。

英文更容易理解——lie and deceive。

看過一份論文，內容大概是這樣的：Lie 肯定是 deceive 的其中一個型態，但 deceive 未必代表 lie。

舉一個下流賤格卑鄙無恥的例子——假設你認識了一位女士，很想跟她過一晚，不多不少，只是一晚而已。

目測二十八歲，憑你的經驗，你知道這是一個女士會小心選擇男朋友的階段，因為她們的 most immediate goal 是結婚。

然後我們又假設，只要她感覺到你是一個會跟她結婚的 prospect，她便會願意跟你過一晚了。

「我想同你結婚。」要是你這樣跟她說，她便會主動獻身了，但要是這句「我想同你結婚」給傳開去的話，你便是一個無賴了，因為這句肯肯定是個謊言。

所謂呃，就是你明知你所說的話是假的，但你依然選擇說出口，目的是要別人相信你句當是真話。

但如果是氹就不同了。

所謂氹，就是你要用言語去說服人，而這段或這句言語，絕對可以是真實無誤的，但依然可以成功誤導她。

以下是一個例子。「我對住其他女仔都未試過咁諗，但唔知點解，見到你，我就會想像，你著起婚紗個樣一定會好靚。」

現在該明白，lie 和 deceive 的最大分別在哪裏吧。

根據那位哲學家的結論，lie 和 deceive 的分別，便是建基於 truthful 和 true 的定義——一句 truthful 的話可以是 false 的，而一句 untruthful 的話也可以是 true 的。

你真心認為你阿媽是全世界最靚的女人，但事實是你阿媽並不是全世界最靚的女人，所以這句 truthful (因為你是真心) 的話是 false 的。

你同人講你老公張提款卡號碼是 991636，但事實是你並不知道你老公的提款卡號碼，怎料原來他的提款卡號碼真的是 991636，所以這句 untruthful (因為你根本不知道) 的話是 true 的。

真假難定，所以正邪都難定，因為最大的機會是，你我都是亦正亦邪的。

讀大學的時候，有位教授叫大家反思一個問題：工會代表和地產霸權，哪一方比較噁心？

地產霸權擺明車馬賺你錢，完全沒有隱瞞，手段或許過份，但他們的所作所為絕對 truthful，所以他們就算邪惡，也不噁心。

工會代表為基層爭取，我們清楚看到的是工會代表的行為，但我們不能清楚看到的是工會代表的動機。有些代表可能是真心為基層所以對抗富豪的，又有些代表可能是純屬想對抗富豪而順便幫助基層的。

老掉牙的道理是，我們要看清一個人，不但要判斷 what we see，也要分析 what we don’t see。

有什麼情況之下，deception 可以產生最即時的回報？當然就是玩 poker 了。有好牌的時候要畀人覺得你冇好牌，冇好牌的時候又腰畀人覺得你最好牌，poker 的重點，就是製造機會讓對手犯錯，and that is deception。

最近多次的賭局都出現了一位新對手，女的，經過多次「交手」之後，朋友都向她「進貢」了不少。

她是賭局搞手的混血兒 cousin，名叫 Vivian；自從搞手邀請了 Vivian 加入之後，一班佬各自地起了不能逆轉的變化。

以前呀，聚埋一齊賭，沒有人會在乎自己穿什麼——有踢拖的，有短褲的，最過份的還有背心底衫的。

現在呢。

踢拖的穿了恤衫，短褲的特登去 Prada 買了條西褲，最過份背心底衫那位除了盛裝出席還要噴到成身古龍水。

無所不用其極，就是為了討好每次都會穿著超短迷你裙出席的 Vivian。

每個佬的外表是變得華麗了，但他們的技術竟然大不如前，Vivian 基本上是㩒住嚟砌。

「又畀你贏晒，」這班佬對著她就是沒有辦法，輸錢還要輸到笑晒口。

散場離開，我與 Vivian 一起沿著藍塘道漫步。

「真係唔好意思，」她有點驕傲，「次次都好似贏咁錢走。」

「輸畀你，」我說，「佢哋覺得值嘅。」

「係得你冇輸畀我，does that mean you don’t find me attractive？」

藍塘道很斜，我被她那個問題幾乎嚇到趴街。原來她以為所有佬故意輸錢給她，係因為佢靚女。

是的，所有人都是故意輸錢給她，但就是因為她靚女嗎？講真，一班佬去到這樣的年紀，有什麼女人未見過，會為了幾分姿色而跟錢作對嗎？

他們討好她，是因為她的爸爸是一個不可得失的金融界人物，如果能夠跟她的爸爸攀上一點關係，就更加是三生有幸了。

「梗係覺得你 attractive 啦，」後面嗰句我冇講，仲覺得你好很蠢。

世界上最可笑的 deception，就是自己誤導自己，也就是不自量力了。

葉朗程

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