華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟預計，市場將不斷在成長股和價值股之間轉換，建議投資者適當配置成長股和價值股，下半年港股市場的風險更大，因為預期經濟復甦加快和利率等因素。

龐溟指，香港正研究引入SPAC（Special Purpose Acquisition Company、特殊目的收購公司），他指港股市場另一方面計劃提升上市要求和打擊殼股市場，兩者有一定矛盾，SPAC能否在香港市場發展要看美國市場對SPAC的態度、全球投資者的興趣和本地監管等，但相對新加坡而言，本地市場仍有競爭力。

另外港股在新年時憧憬北水來港，當時有很多利好因素，2月股票市場開始波動，因出現地緣政治和利率上升，影響新經濟股估值，不過對中國新經濟公司而言，不論未上市或考慮第二上市，香港仍然是選擇之一，機遇比挑戰大。

龐溟對於經濟復甦，對商品的需求會擴大，相反供應要全面復產有一定難度，而且美國量化寬鬆，商品大多以美元計價，短期價格因此上升，而未來商品價格仍有上升空間，主要因為中國產能過剩問題逐漸解決，各國提升通脹預測等因素。

每年有最多2,500億人幣流入港股

龐溟預計，假設未來5年內地居民超過90萬億元人民幣的存款有1%增持港股，每年會有1,500億元至2,500億元人民幣資金流入港股，未來內地投資者交易額有可能會佔港股股票交易額的25%以上。他認為10間龍頭互聯網企業已佔港股市值30%，而且內地投資者更喜愛投資新經濟類股份，如科網、通訊、醫療和消費等行業，新經濟板塊將繼續推動港股市場。

龐溟指，近年來A股市場的機構投資者和境外投資者佔比持續上升，機構投資者持股佔流通股份在過去10年已提升1倍至75%，而他們偏好投資高增長型股票，例如新經濟股和增長較強的中小型股，行業以科網、醫療和消費類為主，並接受其較高估值水平。

龐溟續指今年首季有20間中國企業在美國上市，總融資額為43.7億美元，數量和融資額均按年大幅上市，主要由於去年疫情所引致的低基數效應。他認為，在美國上市對部份行業仍具一定吸引力，如新經濟行業等，因為美國市場的交易額大，公司股份相對會較流通；美國投資者較接受新經濟行業及其估值；假如身處A股限制類行業，如果公司在香港不具名氣，美國上市是選擇之一；在美國市場，流通股份比例並不高，上市公司可以透過IPO將少量股份上市，以提升企業形象和估值。

不過龐溟認為，美國去年通過《外國公司問責法案》 ，增加上市公司被除牌風險，監管的不確定性和地緣政治會令到美國上市的中概股考慮其他上市選項，中概股回歸亦有一定誘因，例如在A股或港股市場更受投資者歡迎，估值會有所提升，以及會受惠兩地對新經濟股的上市改革措施等。他續指，港交所（388）在2018年推出上市改革，新經濟股在香港上市的比例和融資額大幅提升。

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