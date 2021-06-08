特約報道｜全世界都大印銀紙，通貨膨脹可以預期，如果不懂得為自己的財富增值，變相等於身家縮水，所以真的要用盡辦法，才可以對抗通脹！另一方面，人漸老去就會有健康問題，一但患病如果沒有醫療保障，隨時要花一筆儲蓄作醫療用途。所以從保障方面來講，無論是儲蓄計劃還是醫療保障，都是缺一不可。

僅39%香港人滿意自己的財務狀況

先講儲蓄計劃，原來香港人的投資及理財意識一直被高估，早前投委會一個追蹤調查顯示，香港人僅39%滿意自己的財務狀況，而且有50%人被訪者在投資金融產品時，不會比較不同金融機構及產品，可見大家在投資理財的處理方式上，仍有很大的改進空間。儲蓄計劃的好處，可以帶來穩定及可預期的回報，用來平衡其他比較進取的投資方式，讓投保人士在財務上可以進可攻退可守。

醫療保險為治療提供更多可能

在健康問題方面，香港醫療體系人手短缺問題相當嚴峻，目前每1,000名人口只有兩名醫生，根據最新的《醫療人力推算2020》報告，醫療體系人手短缺問題長期存在，而公營醫療體系人手短缺的情況更加嚴峻，如果沒有購買醫療/危疾保險而加入公立醫院的輪候大軍，或會延誤病情影響健康。而且醫療科技日新月異，不少嶄新的醫療技術或藥物，或有可能改善及治癒以往的不治之症，例如早前年僅24歲的城市大學獸醫院博士研究生梁瑜晞（Andy）被發現腦內有兩個惡性腫瘤，醫生建議Andy 進行「電場療法」，否則將僅餘不足一年壽命，但「電場療法」單是機器便需花費90萬，的確未必人人有能力負擔！無疑新的藥物及治療方案費用相對高昂，若有購買醫療及危疾保險的話，就可以減輕財政上的壓力，輕鬆接受治療。

由此可見，每個人對儲蓄增值同醫療保障都有不同需要，如果想在較低財政負擔下同時擁有兩種保障，可考慮宏利推出的財富+健康「揀2」折又折*，於推廣期內同時投保指定儲蓄/醫療/危疾計劃，首兩年保費可享折扣優惠合計：

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