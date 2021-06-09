中澳關係持續緊張，在野小黨「凱特澳洲黨」（Katter’s Austrian Party）聯邦眾議員Bob Katter今（9日）在國會上提出動議，要求澳洲政府收回中國嵐橋集團對達爾文港（Darwin port）的99年租用權，以保障澳洲主權不受侵犯。

該議案獲得澳洲執政聯盟國會議員George Christensen支持，Christensen接受《澳洲新聞網》訪問時指，執政聯盟議員與在野小黨聯手推動議案，在澳洲國會中實屬少見。他解釋，達爾文港的經營權涉及國家主權與安全，故希望澳洲政府能從中共手上，將所有戰略資產、基礎設施拿回來，並繼續審查港口的所有權，形容「奪回達爾文港是必要的行動」。

Christensen透露，早前在網上以「奪回達爾文港」（Take Back The Port Of Darwin）為題發起聯署，至今已成功蒐集到超過一萬個簽名支持。

中國富豪葉成創立的嵐橋集團，於2015年與澳洲北領地（Northern Territory）政府達成協議，獲批以5.06億澳元租借達爾文港99年。早在今年5月初，澳洲國防部已因為嵐橋董事長及高層被指與中國解放軍關係密切，要求重新審查中國嵐橋集團租借99年前租約，並考慮強制嵐橋集團放棄港口的租賃權。

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