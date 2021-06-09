港交所（388）早前批評，上市公司獨董連任問題嚴重，當中更發現有42名「獨董王」，並就此諮詢市場，建議重選獨董須經獨立股東批准等，另規定公司須委任至少一名女性董事入局，以提高董事會多元化。獨董協會企業管治委員會主席羅卓堅表示，不認同該所將資深的獨董標籤為獨立性有問題，反建議該所提高獨董人數在董事會佔比的要求，不但可解決獨立性的憂慮，亦可減輕獨董的工作量。

羅卓堅在上市商會及獨立非執董協會舉行的研討會上表示，獨董初時加入公司對營運並不熟悉，亦不太敢言，然而任期愈長對公司事務投入則較為理想。羅卓堅表示，支持公司披露遴選獨董過程，但不須硬性規定禁止公司為獨董給予帶與表現績效有關的股本權益酬，包括購股權及贈授股份，因為現時已規定獨董不可持有公司超過1%股權。

就規定董事會須委任最少一名女性董事的建議，上市商會及獨立非執董協會均非常歡迎，然而上市公司商會總幹事黃明偉認為，設立硬性指標會令公司為做而做，而非真正明白董事會多元化的重要性。另外，晶苑國際 （2232）首席財務官李偉君表示，非所有行業均有合適人選。

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