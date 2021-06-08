目前，美國通脹率超過4％，創十年新高，財政部長耶倫又一次公開說應該加息，這使到美股受到壓抑，也連累了港股。

一般上，多數人把美國的通脹算到拜登頭上，指拜登一上台就全民大派錢；也準備大搞基建。不過，如果我們細心留意，美國在過去5年的通脹率與美元兌人民幣的滙率走勢，就會發現驚人的高度相關系數，也就是說，真正影響美國通脹率的最重大因素是人民幣的滙率。

2018年4月，中美貿易戰開打，中國政府馬上以人民幣貶值來應對，人民幣從6.2人民幣兌1美元，貶值約7.2人民幣兌1美元。還記得那個時候，傳媒經常以「人民幣破七」為大標題嗎？就在人民幣急速貶值的同時，美國的通脹率一跌再跌至去年第一季，美國通脹率跌至零，之後就開始回升至今，巧得很，人民幣兌美元也在2019年9月與2020年5月出現雙底之後就一路回升，近期升勢加快，美國通脹率也升得快。

這說明美國人民生活已過度依賴中國產品，人民幣貶值，為美國人民帶來通縮；人民幣升值，為美國人民帶來通脹。2020年5月為甚麼是個轉捩點？理由是2020年中國已開始控制疫情，大量工廠開始復工，而美國則正處於疫情開始失控的問題。

現在，擺在我們面前的圖畫是：人民幣升值影響美國通脹率，美國通脹影響加息的預期，從而影響美股，但是，人民幣升值使到以港幣定價的中資股的資產升值，這之間的關係是一負一正，正好提供機會讓大戶舞高弄低，不論是舞高或者弄低，都能以人民幣升值為解釋理由。

曾淵滄

財經評論員