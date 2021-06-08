【本報訊】據彭博引述消息人士透露，屬國務院旗下並由劉鶴領導的中國最高金融監管機構金融穩定發展委員會，要求包括工商銀行（1398）等的中國恒大（3333）債權人，進行新一輪對該集團債務的壓力測試。

去年債務升至1.95萬億

據報道指，該壓測是需要銀行評估如中國恒大陷入麻煩，對其資本及流動性影響的程度，但未清楚壓測結果是否會導致任何官方行動。雖然這並非第一次要求銀行報告恒大風險敞口，但以上事件表明中國政府高層對其財務狀況，已嚴重至引起其擔憂。

彭博指出，恒大的負債網絡相當複雜，去年債務已升至19,500億元人民幣，包括美元債券、銀行貸款和購房首期等，其中77%將在一年內到期；至於今年到期的債務，當中有81%是銀行貸款。另外，亦擁有200億美元離岸債券，與中國華融（2799）一樣是境外債券市場矚目的發行者。

同時，因內地政府希望金融穩定和降低違約風險，故其債券如華融一樣，被視為內地政府是否願意支持陷入困境的借款人象徵。

工商銀行及另一名債權人民生銀行（1988）、人行及中國銀保監並沒回應以上傳言，至於中國恒大回應彭博，否認監管機構要求債權人進行壓測，但沒說明他如何得知監管狀況。該集團補充指營運保持正常，和日前聲明相若。

恒大股價在前日斥資3.36億元回購後，股價昨收報12.04元，升2.2%。債券價格初時回升，但在消息發佈後轉升為跌，到期票息率8.75厘、於2025年到期美元債，跌0.8美分至73美分，創自去年10月新低。