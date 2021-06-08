編輯開題「有香港特色的共產主義」，顯然跟「有中國特色的社會主義」相呼應，更合今天未定罪先共產、大股東無股權的新歪邪風。「共你個產」不是區區發明口號，而是上代早已講落的。歷史所見，所有聲稱實行共產主義的國家，沒有一個真正均富，全皆政權憑其兵馬（殺人武器）去搜刮民脂民膏而肥上瘦下的敗壞體系，未見例外。

權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化──此乃區區在那臭名末期常掛嘴邊之話。現眼見了，臭名只是「先行先試」，現在全港都如是了。法官公正無用的，面對惡法，就如臭魚腐肉，煮好都食不到，是巧婦的都會離廚而去。先有一國才有兩制的潛台詞，就是你香港的資本主義是建基於佢大陸的共產主義（黨），亦即你的資本隨時被共。

以為講笑？已發生了。以為只影響一小撮人？所有惡法的例外條款都是「例外」，共產的狐狸尾巴早已忍不住要露出來了。金融中心，遑論國際、更遑論甚麼資產管理，最棹忌是不穩陣（如放錢進銀行般）。

從簡單的博弈推測，可知香港作為國金中心早已打了輸數，不然毋須如斯，嚇不驚港人卻趕走了外資。

要是犯了如販毒、洗黑錢等罪，任何金融機構都會配合任何國家政府去凍結資產。這些罪是國際公認的，有國際刑警或組織跟進。至於某些自立惡法根本拿不出海外的，你極權稱為犯罪，在海外則視為國內政治打壓。以此等名義去凍產甚至共產教人心寒，管他有無香港特色，共產就是共產。私產可共，還甚麼金融中心？有香港特色的呀？

所有法律皆有例外，且還例外用盡，是為人治。在西方的國際規矩觀上，就是不容此等例外，一次也不容許。金融最講信用，一次不忠，百次不用。在港共產，等同摧毀香港，那些舔共賣港賊還嫌香港死不夠快，加速自掘墳墓。

羅家聰

lawkachung@gmail.com