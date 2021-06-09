羅德傳播集團與精確市場研究中心聯合發佈的《2021中國奢華品報告》顯示，內地和香港消費者的消費信心大致恢復至疫情前水平。

公司於1月訪問2000名中港消費者，發現去年兩地仍有超過3成受訪者的奢侈品消費高於原本計畫支出，三線及以下城市的比例更高達41%。而對於未來12個月，分別有41%和33%的內地和香港受訪者表示會增加奢侈品消費，與疫情前水平相若。

報告提到，較多內地受訪者願意在美容化妝品上增加或保持消費，而減少汽車及旅遊消費的人數最多；更多香港受訪者願意增加或保持在酒類產品上的消費，其次是美容化妝品。

精確市場研究中心執行董事Simon Tye表示，中國奢侈品市場在經歷去年第一季的疫情低谷後，以意想不到的速度迅速恢復；在年底時更達至高速增長。而疫情改變奢侈品消費理念，同時加速奢侈品市場的數碼化發展。有逾6成及近5成的內地和香港受訪者表示，疫情下傾向買更高品質的奢侈品；超過5成和6成的內地人和香港人表示，疫情後開始更常在網上購買奢侈品。

內地人撐「國潮」 Z世代成重要消費群

Simon Tye又指，內地消費者對中國品牌的信心和自豪感日益提升。近5成內地受訪者認為中國品牌的表現越來越好，且在價格上具有更大優勢；更有7成以上的內地受訪者認為，中國品牌跟西方品牌不遑多讓，甚至更勝一籌。

調查亦發現，兩地首次購買奢侈品的年齡進一步下降。近半數受訪香港人，以及逾6成內地的Z世代（21至25歲）受訪者在20歲前買入第一件奢侈品。羅德傳播集團高級副總裁、大中華區奢侈品業務董事總經理高明指出，內地Z世代購買奢侈品除了為提升生活品質，更多看重表現自己的成就，而較少著重表現品味。

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