國際家居零售（1373）早前宣佈，與友和香港訂立諒解備忘錄和訂購協議，以達成戰略業務合作。集團旗下日本城將於友和香港進行合作，包括但不限於營銷、倉儲服務、分銷渠道和信息技術等。同一時間，日本城將認購間接持有友和香港股權的友和集團547萬股A股優先股，相當於擴大後已發行股本2.77%，總對價為300萬美元。

友和香港為香港主要的消費電子和家用電器商務零售商之一，並以優惠價格提供消費者各種優質產品。國際家居零售表示，作為港澳和新加坡最大的家品零售連鎖商之一，有意進一步擴展線上業務功能，並打入電子商務市場，相信與友和香港合作及認購其股權，可為發展電子商務領域鋪路，增加品牌知名度。

消息公佈後，集團一直在2.86至2.97元上下浮沉，以其最新股息率近7厘計，配合過往穩健的業績，要更上一層樓並非難事，計好股息率入場（如7厘、7.5厘、8厘）並中線持有，要贏10%至15%難度不大。此股不適合冇耐性的戰友，今日要快狠準的推介，建議稍移玉步至其他專欄。

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