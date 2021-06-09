只有20萬人口的太平洋島國薩摩亞，自4月9日大選引發的政治變化，峯回路轉，曲折離奇。

兩大黨叮噹馬頭，分別取得24及 25個席位。餘下兩位勝出的是獨立人士，其中一席在重點之後由執政黨候選人取代，變成了25對25的均勢。

另一位獨立候任議員選擇了加入由前總理之女馬塔法帶領的反對黨，理應大局已定。不過，當地選舉法規定女性要佔起碼10%的議席，但51人之中只有5名女士，比例是9.8%。

選委會決定委任最高票的女落選者加入議會，而她亦是執政黨成員，於是出現了 26 : 26的僵局。然而，法院的終審裁決是此位候補好議員，要在數十個選舉呈請處理完畢之後，男女比例依然未符規定，才能履任。易言之，又再次回復26 : 25， 反對黨可以上場。

國家元首亦按憲法指定了國會在5月24日重開，讓新政府宣誓就職。可是，在此之前兩天，他在沒有任何解釋之下，反口取消自己的決定。

最高法會指他的決定違憲，但議長堅持只有元首才有權要求召開新議會，始終不開門。大法官唯有在國會外的帳幕裡，為馬塔法監誓。執政黨指此舉乃叛國政變，律政司提出切換相關的法官，邀請海外法官審理就職儀式是否合憲。

薩摩亞的國防由新西蘭負責，但後者表明不會介入。在沒有槍桿子干預的情況下，對峙雙方在周一第二度閉門對話，但仍然膠著，前路未明。

馬塔法曾要求取消與中國合作建設一個價值1.28億美元港口的計劃，中方的回應有點像鄧小平當年談香港50年不變，指當地人民會有能力和智慧解決問題。

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