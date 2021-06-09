擁有被喻為歐洲最出色馬種「海都市」的崔氏家族，家族相關人士新近斥資3.1億元購入壽臣山SHOUSON PEAK獨立屋，與歌手陳奕迅做鄰居。

新地(016)南區壽臣山SHOUSON PEAK，近日錄11G號洋房以3.1億元易手，洋房實用面積3,603方呎，按土地註冊處資料顯示，洋房登記買家崔家亮(TSUI A LEUNG CHRISTOPHER)，洋房實用呎價86,039元。崔氏與著名馬匹「海都之星」馬主同名，料屬同一人，其父崔寶榮亦於今年初透過首置身份斥4,456.8萬元購入西半山干德道31號豪宅敦皓高層A室，兩父子旗下馬匹「海都市」及「海都之星」分別於1993年及2009年勝出國際賽事法國凱旋門大賽。至於鄰居歌手陳奕迅則於2013年斥2.62億元購入單號屋，洋房3,218方呎，當時實用呎價逾7.1萬元。

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