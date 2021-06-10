金融科技從來不是深度科學，背後含金量不是諾貝爾奬級數，惟看罷金管局近日公佈的「金融科技 2025」路線圖，似乎也略厭了無新意，但背後或許大有學問，牽涉到一個耐人尋味的官僚故事。

這份報告似乎完美體現公營機構的雙重標準，當金管局一邊狠狠鞭策銀行加速數碼化，另一邊金管局「金融科技 2025」卻嘆慢板，所謂的「五大策略」，其實大部分內容似乎只是2017年版本的延續，創新元素其實不多。

五大策略中最有睇頭是央行數碼貨幣（CBDC） e-HKD， 算是貼地回應下虛擬貨幣的汪潮，而的確金管局自2017年推出智慧銀行新紀元時，並未提高調提及CBDC，但該局和應科院做了關於分布式分類帳技術（DLT）兩份白皮書，才有涉獵數碼貨幣的應用。

與世上大部分央行一樣，金管局當時並無將數碼貨幣放在眼內，最初將DLT發展方向放在貿易貸款資料庫，成為2017年工作重點之一；直至2018年，時任金管局總裁陳德霖才放話研究CDBC。

而在他退休前，2019年5月與泰國央行合作推出「Inthanon-LionRock項目」，研究CBDC於跨境支付，算是跑贏全球大部分央行，除了中國人民銀行，行得算前。公道講句，credit應該留給陳德霖。

由陳德霖2018年公開表示做研究，到他老人家退埋休，再到余偉文上場近兩年，前後已有三年光景，但今次金管局發佈的「Fintech 2025」，卻令人失望地表明相關工作仍在研究中。當中的分別是，陳德霖話做批發市場，余偉文就話繼續致力研究批發層面，同時都會研究零售層面。

很難想像這個情況若然發生在科技企業，CEO耗費三年時間也未見成果，會被股東如何問責，會不會像王維基般被否決授予奬勵股份，但幸好我們身處於官僚主義橫行的香港，萬方有罪，罪在民身。

但陳德霖就進行一個實驗，看看出身公營機構的成功人士，會能否成功創業，退任金管局總裁一職後下海，創辦圓幣銀包科技公司，聽聞模式類似外國金融科技企業TransferWise，但暫時仍然只聞樓梯響，只有零碎的資訊，早前蘋果查出言其股東資本由5000萬美金變2000萬美金，內情不詳；惟單從公開資料看到一個事實，就是圓幣自2020年10月成立，至今似乎尚未見到deliverables（至少未有公布），連儲值支付工具(SVF)牌照都未申請到。

金管局前總裁身份是雙刃刀，對外嚇得下人，但對內就是水洗難清的利益衝突。金管局遲遲不肯發出SVF牌照，盲都看到是不想被扣帽子，甚麼利益傾斜前任總裁，官商勾結云云。金管局現在是以時間換取空間，拉布至e-HKD推出市場，削減私營同類產品（例如圓幣）的吸引力，背後盤算果然令人拍案叫絕。

大灣區國舅爺

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