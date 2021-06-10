鱷魚恤（122）公佈，公司與Lacoste Operations S.A.（LOSA）對分銷協議項下一項的責任出現分歧，未能對解決方案取得共識，公司前日收到LOSA的函件，指公司未履行分銷協議下一項責任，LOSA已進行終止分銷協議程序。鱷魚恤認為，函件所涉事項對集團的業務營運及財務狀況，並無構成重大不利影響。

鱷魚恤表示，擬就公司在分銷協議下的利益及 LOSA 可能提出的任何訴訟極力抗辯，已指示法律顧問向LOSA發出函件，以表明立場並維護公司在分銷協議下的權利，同時保障公司於Lacoste業務的有關利益。

鱷魚恤是在2003年10月與 Montaigne Diffusion S.A. 訂立分銷協議，獲授予於2003年11月至2025年12月在香港和澳門經銷其特許商標Lacoste服裝產品的專利權。

通告未有指明鱷魚恤沒有履行分銷協議下的哪一項責任，本報正向鱷魚恤查詢。

去年佔集團18%營業額

截至2018年、2019年及去年7月止的財政年度，Lacoste業務分別錄得收入約 7,120萬元、6,330萬元及2750萬元，分別佔集團總營業額約27%、27%及18%。

另外，集團早前截至1月止的中期報告披露，隨著本港經濟放緩及疫情造成的衝擊，與去年年同期比較，集團「成衣及相關配飾業務」分類的收入下挫48.6%。

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