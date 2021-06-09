【本報訊】多名富途用戶向本報投訴，前晚（8日）透過富途App買賣美股時，交易指示處理出現延滯情況，亦不能取消下單，有人稱短時間內損失逾50萬元。富途表示，正建設自研的美股交易清算系統，提高美股交易穩定性，預期將於今年下半年啟動測試。

富途用戶陳先生向本報表示，前日美股開盤早段輸入GameStop、AMC娛樂的期權買盤，惟富途APP彈出「因上游通道擁堵，部份客戶美股下單時可能出現定單操作緩慢情況」的提示，未能正常交易。他欲取消定單不果，10分鐘後才獲通知交易成功，他大呻：「唔使10分鐘就唔見咗50萬港紙，未賭先輸一半，無可能要投資者硬食，非常離譜！」

擬自設美股交易系統

事實上，富途美股是採用Interactive Brokers（盈透證券、IB）的系統，亦即富途所指的上游。發言人解釋，富途在客戶下單後，會通過交易系統和風控系統的雙重驗證，在驗證成功後會提交IB，IB處理後會發送執行報告，以更新客戶的交易結果。

就美股交易系統再出現延誤，富途發言人回覆本報表示感到抱歉，在此情況下若容許客戶更改定單，有可能造成重複交易。為提高美股交易穩定性，富途正在建設自研的美股交易清算系統，並預計下半年啟動灰度測試。