【本報訊】內地通脹壓力升溫，昨日公佈的5月工業生產者出廠價格指數（PPI）、居民消費價格指數（CPI）齊升，PPI按年升9%，增速為2008年以來最高。中國出廠價格走高或加劇全球通脹憂慮，人行恐收緊貨幣政策；昨涉及大宗商品的資源股普遍上揚。

中國國家統計局公佈，5月份PPI按年升9%，高於市場預期的8.2%，創2008年以來新高。至於CPI則按年升1.3%，亦高於市場預期，連續第三個月走高，數據反映內地通脹壓力繼續增加。

大宗商品價格急升

統計局表示，5月國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價格大幅上漲，國內需求穩定恢復，以至中國工業品價格繼續上漲。PPI兩大組成類別中，生產資料價格按年升12%，升幅較4月的升幅擴大2.9%；生活資料價格則升0.5%，升幅擴大0.2%。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，主要行業價格漲幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業價格較去年上漲99.1%，漲幅並較上月擴大13.3個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲38.1%，擴大8.1%；石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲34.3%，擴大10.5%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲30.4%，擴大3.5%；煤炭開採和洗選業價格上漲29.7%，擴大16.4%；化學原料和化學製品製造業價格上漲20.9%，擴大3.4%。

至於CPI，食品價格轉跌為升，按年升0.3%，影響CPI上升約0.05%。食品中，豬肉價格跌23.8%，跌幅比上月擴大2.4%。

鑑於國內能源及工業原料價格將持續居於高位，PPI預計也將高位盤旋一段時間。渣打銀行中國高級經濟師李煒對路透社指，市場可能低估了中國的通脹風險，今年通脹的漲幅、持續時間亦會超市場預期，PPI上漲的動能可能要持續到第四季度，高點也在第四季度，預計會超過9%。他指出，大宗商品價格的升幅正在轉嫁到產品價格，而且在全球經濟復蘇的支撐下，大宗商品價格料還有上行空間。渣打將中國2021年全年CPI預測由0.9%上調至1.5%，PPI預測從3.8%上調至6.8%。

動力煤價格或設限

彭博經濟學家團隊認為，中國的出廠價格走高有可能會加劇全球通脹憂慮。人民銀行上月曾明確表示中國不存在長期通脹的基礎，否認會短期內收緊貨幣政策，但如今市場正關注人行是否會一改近月的貨幣政策。另外，彭博引述消息人士指，中國正考慮給動力煤價格設置上限，防止通脹壓力損害經濟，其中一個方案是限制礦商銷售煤炭的價格。

不過紅塔證券宏觀分析師李奇霖認為，上下游價格是不可能一直背離，未來預計會是PPI回落，帶動上下游價差回落。

昨日資源股普遍上揚，鞍鋼股份（347）升2.1%；五礦資源（1208）升2.1%；中海油（883）升2.97%；中石油（857）、中石化（386）分別升1.8%及1.7%。