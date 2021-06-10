人民銀行公布5月金融統計數據報告，上月人民幣貸款增加1.5萬億元（人民幣．下同），高於經濟師預期的1.4萬億元。數字較去年同期增143億元，比2019年同期更增加3,127億元。
按部門看，住戶貸款增加6232億元，其中短期貸款增加1806億元，中長期貸款增加4426億元；企業單位貸款增加8057億元，其中短期貸款減少644億元，中長期貸款增加6528億元，票據融資增加1538億元；非銀行業金融機構貸款增加624億元。
人民幣貸款餘額為183.38萬億元，按年增12.2%，增速分別較4月底和去年同期低0.1%和1%。本外幣貸款（即人民幣加外幣）餘額為189.35萬億元，按年增長11.8%。
5月外幣貸款增加139億美元，按年減少19億美元。外幣貸款餘額為9371億美元，按年增長10.4%。
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