世界上最大的肉類加工公司JBS的網絡早前遭受黑客攻擊，決定向黑客支付價值1,100萬美元（約8,536萬港元）比特幣，以保護其肉類工廠免受進一步破壞及防止其客戶面臨任何潛左風險。

據《彭博》報導，JBS行政總裁Andre Nogueira發表聲明表示「向犯罪分子付錢是十分痛苦」，而且對公司及他而言是十分艱難的決定，但認為這個決定是為客戶做了正確事情。而聲明中亦表示，該公司的絕大多數設施在支付贖金時都在運行，在諮詢內部IT專業人員和第三方網絡安全專家之後，決定「緩和與攻擊相關的任何不可預見的問題，並確保不會洩露任何數據」。JBS於整個事件期間亦一直與政府官員保持溝通，而第三方司法調查仍在進行中。

報道指，現時JBS營運已恢復到正常水平，公司亦預計在本周本能夠完全收復損失。聯邦調查局（FBI）將這次攻擊歸咎於與俄羅斯有關係的組織REvil。

JBS上月底被黑客攻擊，中斷了其北美及澳洲業務，包括被迫關閉在美國所有的牛肉工廠、澳洲各地的屠宰業務以及加拿大最大牛肉加工廠。

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