我的建制及共產黨「半山熟」之交,覺得國安法對他們的影響更加深遠。財力豐厚的建制派以為越接近權力,着數越多,但有些人則了解到風險更大。「白手套」那些太接近權力核心,一些離奇失踨的失蹤人口案成為了國際新聞。去到最後,離不開的是「錢、色、權」追逐遊戲。越是「入局」,可能失去更多。

有內地背景的人,風險控制比純香港人了解更深。50多歲,經歷文革、或他們上一代經歷大饑荒的朋友,更明白到錢離不開香港,人生失去自由,以維護國家安全之名,在不公義、無了期扣押下,香港已變大陸。他們憂慮很快會燒到自己。

藍友對我說,他們的下一代一定要走,「留一條後路俾自己」。這一群人當中,兩年前曾經在6.9及6.16出來遊行,這是3百萬群體中的一份子。有位說我幼稚,還信香港會變好,怎麼返回鄧小平1.0版本?藍友看到的包括是中國的反制裁法將會拖累香港。再加上8月1號的「鎖港條例」生效,香港國際金融中心地位難以企穩。兩項疑似快被改動的大山,有法律及會計,另一個核彈:律政人員獲委任資深大律師變了政治庸酬,香港會計師公會的自我監督權力被政府收回,一切盡在政府權力當中。

鄧小平的「左中右」批判聲音,原先令到香港更自由更安全,現在完全DQ。香港走向極左不歸路。2019年的逃犯條例修訂,到2020年中的國安法,把香港得來不易的核心價值,全部打殘。法治變得中國特色;國安法的審判,左報先作定調,似批鬥機器。現在多了一兩個「專業」愛國黨想指點江山。距離特首選舉還有約10個月;一位外資友人問了一句很好的問題:誰仍放重資源在香港?一些官員,被美國制裁的「 Are they still in the right state of mind to run HK?」 無論任何顏色,香港人現在精神衰弱。「錢、色、權」,在威逼利誘下,容易令人腐敗。我的藍友,隨口講了兩個他心儀的特首人選。他並非選委之一,但有渠道去到北京,我感覺「新鮮」。藍友沒有悼念六四,但是有在6.9及6.16出來,他是恐資產被共產的表表者之一。如果明年他還在港,我希望他用自己的方法,和我一起悼念六四。香港價值,始終和內地不同。

最後,加拿大的live boat救生艇移民方案,多了兩個選項,要離開的,祝一切順利。我會在香港時間星期六早上10點,在YouTube的Ed Chin Live頻道分享,幼中老年人的選項,並非沒有option,請預先加按鐘鈴。至於選擇留守的朋友,希望你我可一起,直到最後,香港加油!

錢志健

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港