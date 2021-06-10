我的建制及共產黨「半山熟」之交，覺得國安法對他們的影響更加深遠。財力豐厚的建制派以為越接近權力，着數越多，但有些人則了解到風險更大。「白手套」那些太接近權力核心，一些離奇失踨的失蹤人口案成為了國際新聞。去到最後，離不開的是「錢、色、權」追逐遊戲。越是「入局」，可能失去更多。

有內地背景的人，風險控制比純香港人了解更深。50多歲，經歷文革、或他們上一代經歷大饑荒的朋友，更明白到錢離不開香港，人生失去自由，以維護國家安全之名，在不公義、無了期扣押下，香港已變大陸。他們憂慮很快會燒到自己。

藍友對我說，他們的下一代一定要走，「留一條後路俾自己」。這一群人當中，兩年前曾經在6.9及6.16出來遊行，這是3百萬群體中的一份子。有位說我幼稚，還信香港會變好，怎麼返回鄧小平1.0版本？藍友看到的包括是中國的反制裁法將會拖累香港。再加上8月1號的「鎖港條例」生效，香港國際金融中心地位難以企穩。兩項疑似快被改動的大山，有法律及會計，另一個核彈：律政人員獲委任資深大律師變了政治庸酬，香港會計師公會的自我監督權力被政府收回，一切盡在政府權力當中。

鄧小平的「左中右」批判聲音，原先令到香港更自由更安全，現在完全DQ。香港走向極左不歸路。2019年的逃犯條例修訂，到2020年中的國安法，把香港得來不易的核心價值，全部打殘。法治變得中國特色；國安法的審判，左報先作定調，似批鬥機器。現在多了一兩個「專業」愛國黨想指點江山。距離特首選舉還有約10個月；一位外資友人問了一句很好的問題：誰仍放重資源在香港？一些官員，被美國制裁的「 Are they still in the right state of mind to run HK?」 無論任何顏色，香港人現在精神衰弱。「錢、色、權」，在威逼利誘下，容易令人腐敗。我的藍友，隨口講了兩個他心儀的特首人選。他並非選委之一，但有渠道去到北京，我感覺「新鮮」。藍友沒有悼念六四，但是有在6.9及6.16出來，他是恐資產被共產的表表者之一。如果明年他還在港，我希望他用自己的方法，和我一起悼念六四。香港價值，始終和內地不同。

最後，加拿大的live boat救生艇移民方案，多了兩個選項，要離開的，祝一切順利。我會在香港時間星期六早上10點，在YouTube的Ed Chin Live頻道分享，幼中老年人的選項，並非沒有option，請預先加按鐘鈴。至於選擇留守的朋友，希望你我可一起，直到最後，香港加油！

錢志健

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