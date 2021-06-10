七大工業國集團（G7）財長上周末（6日）表示，原則上同意將全球最低企業稅率定於15%。《彭博》引述消息人士指，該計劃要在全球達成共識，中國會是潛在阻礙，不少國家官員已預期中國不會輕易簽署協議，故正着手為中國要求豁免稅制而做應對。

該消息人士透露，目前最低企業稅談判中，最大的障礙就是中國，因中國會希望國內企業獲得豁免，此舉勢削弱15%最低稅率的效果，最終為滿足中國要求，其他國家可能提供有限的讓步，並確保不會損害最低企業稅率規定的程度。

中國多數企業的基本所得稅稅率為25%，但高科技行業及研發投資享有減稅待遇，意味著它們的實際稅率可能低於15％，而中國希望保留稅率優惠政策，因這是經濟發展的關鍵，特別是在先進技術方面。

中國財政部旗下財政科學院研究員王澤彩表示，一些高科技企業的稅率實際上遠低於15%，故中國可能會提出對這些行業給予區別優待。他預期，其他國家或將採取同樣行動，因各國政府也有相應鼓勵創新的國家政策。

《彭博》分析指，中國將發展高科技領域，例如微晶片和新能源汽車，視為「十四五」計劃的核心，其科技野心在遭到美國及其盟友限制下，中國仍力保經濟快速增長。雖然中國不是G7成員國，但卻是二十大工業國（G20）的成員，下月G20財長將在威尼斯舉行會議，預計會就最低稅率達成初步協議，並於今年底前將完成一份更詳細的企業稅協議，供經濟合作暨發展組織（OECD）約140個國家作討論。

中國並非OECD成員，但近年亦有參與防止跨國企業將利潤轉移到低稅地區的討論。

中美商務部長在美國總統拜登上任後首次通話，根據中國政府的新聞稿中國商務部長王文濤，今早北京時間與美國商務部長雷蒙多通話，雙方同意推動貿易投資合作，並指就商務領域問題彼此關切坦誠、務實地交換了意見。這是近幾周中美高級官員之間的第三次通話，之前中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪和財政部長耶倫都進行了通話。

另外，據《華爾街日報》引述知情人士指，美國和台灣貿易官員本周將進行會談，尋求重啟貿易和投資談判，美國貿易代表戴琪將與台灣行政院政務委員鄧振中進行對話，日前美國國務卿布林肯曾預告，美台很快會討論以某種形式的框架協議。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略