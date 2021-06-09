【本報訊】住宅樓價難跌，早前一度回軟的租金，亦開始有回升迹象。美聯物業指出，按該行租金走勢圖分析，上月以實用面積計算的私樓平均呎租約34.73元，按月回升約1.4%；今年首五個月呎租亦止跌回升，累積上升約1%。

美聯物業數據指出，5月以實用面積計算的私樓平均呎租約34.73元，按月回升約1.4%，而今年首五個月呎租亦止跌回升，累積上升約1%。以今年5月與去年12月比較，部份大型屋苑租金錄得升幅。

美孚新邨累升3.5%最多

荔枝角美孚新邨平均呎租由去年年底的31.2元，累升3.5%至5月的32.3元；天水圍嘉湖山莊的平均呎租累升達3.1%；鰂魚涌太古城及將軍澳新都城的平均呎租則分別累升約2.7%及2.2%；沙田第一城平均呎租累升達1.9%；海怡半島升1.7%。

月租逾1.5萬至2萬元租務個案比率較去年同期增加，由約25.8%升至今年約26.3%，增約0.5個百分點。反觀，近半年新入伙屋苑如天水圍Wetland Seasons Park、大埔天鑽及康城LP6等租務成交，集中於月租2萬元或以下，使月租逾兩萬元的比率微跌。今年首五個月錄約32.8%，比去年同期約33.3%減約0.5個百分點。