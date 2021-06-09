受惠憧憬華為於IoT加大佈局，華為較早前已推出自家嘅手機操作系統鴻蒙2.0，市場憧憬有助加快5G應用，刺激5G概念股近日炒起。目前5G概念股股價較低殘，但喺華為加大佈局下，板塊或不時隨消息炒上，5G股氣氛或受提振，可部署吼位跟炒。

發展5G為全球趨勢，可惜本港上市嘅5G股走勢表現差強人意，以長飛光纖（6869）為例，2018年初於40蚊見頂後，跌足3年有多。長飛為全球光纖光纜龍頭，技術當然係首屈一指，可惜一直依賴國內市場，2019年海外收入佔比僅21.4%，收入來源集中，集中採購一出就對公司營收帶來巨大衝擊。

2019年光纖光纜降價近50%，2020年均價再劈30%，兩年合共跌價65%，堪稱對行業極限施壓。作為行業龍頭嘅長飛，捱過呢一轉洗牌，供應減少配合需求回升，就算嚟多來一次集中採購，降價壓力亦會較輕，有利經營狀況谷底反彈。

今年首季，長飛業務大復蘇，營收19.11億元人幣，按年大增36％；純利0.75億元人幣，扭轉去年同季虧損0.16億元人幣局面。全年盈利預測7.09億元人幣，回增30％，較2019年仍有10％距離。預測PE 8.6倍。過去3年，最高PE 20倍，最低7.3倍，平均12.4倍。今年預測PB 0.64倍，過去3年，最高PB 3.6倍，最低0.63倍，平均1.37倍。

最近中金跟高盛嘅報告，分別給予目標價18元及15元，若以大行報告下限目標價9元，再拉個平均價13.5元。10至10.2元可收集， 跌穿9.5元止蝕，上望首目標12元，下一目標為13-14元。

古天后