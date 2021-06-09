上期筆者說到全球大宗商品價格飛升，到底會如何影響中國企業的利潤前景？這就要視乎企業本身能否將成本轉嫁出去，對於一些高端或價單較大的產品而言，例如數萬元以上的汽車，較易將成本轉嫁至消費者，但對於一些小額的民生消費品，要完全避開成本上升的壓力就較難。

事實上不只是中國，我們看到整個東南亞的供應鏈，包括越南或柬埔寨等地的廠房，同樣面對成本上升的挑戰。受到疫情影響，近來深圳鹽田港的擁塞狀況加劇，或將進一步衝擊全球供應鏈。

另一方面，商品供應也受制於中國的政策。由於中國政府近年致力改善環保及減少碳排放，部份地區須減少煤炭產量甚至停產。此外，我們也不排除在近日的價格上升之中，部份屬於短期投機炒作。眾多因素結合，為商品價格形成完美風暴，價格於是大幅攀升。當然，相對於外圍或疫情因素，這類環保政策是有彈性可作調整的。而且若我們仔細一看，便會發現中國並不缺鋼鐵等商品，筆者的估計是，鋼鐵的供應只是由「過剩」轉為「中性」，相信長遠而言價格有望回落。

政策去向影響價格

至於晶片方面的供應問題就較具挑戰性，因為這除了涉及到國際供應鏈的中斷，也關乎到來自美國方面的制裁。除了是各式電子產品，其實汽車、家品、醫療設備、高鐵、電網、製造業廠房及物流配件等不同範疇，如今通通都配有晶片。相信在未來兩季，全球很可能仍然面對晶片短缺的情況，及至明年才有望改善。

雖然近年中國政府已急起直追，強調自家研發，但要在短期內將所有零部件做到「在地化」實非易事。舉個例，電動車使用的晶片，除了技術要到位，因為涉及到道路安全風險，所以晶片的安全性及穩定性也相當重要。相反，一些用於自家廠房及物流中心的晶片，由於安全性的規格較低，起用國產晶片的阻力較低。

在去年第四季，筆者基於經濟出現周期性復蘇，便在投資組合中增加了商品的持倉。但投資者要留意，政策去向頗為影響商品價格前景，而政策本身又最難以預測，所以在投資時必須謹慎，做好分散投資及風險管理。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理