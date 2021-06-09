【本報訊】被喻為億萬富婆的鄺美雲（Cally），最近趁市旺沽出持有近七年的沙田玖瓏山兩房單位，賬面獲利逾100萬元，並由內地客接貨。

鍾絳虹1,446萬購海怡半島

據土地註冊處資料，玖瓏山傲瓏閣1座中層E室，實用面積693方呎兩房，上月以978萬元售出，呎價14,113元。原業主為鄺美雲，2014年11月斥870.36萬元一手買入，持貨近七年賬面獲利107.64萬元，升值12%；扣除釐印費及佣金等開支後，估計實際獲利約65萬元。新買家的姓名為內地拼音，疑為內地客。

另外，海怡半島23座中層G室，實用面積771方呎三房單位，上月以1,446萬元沽出，呎價18,755元，按土地註冊處資料顯示，登記買家為鍾絳虹（Pamela），與有「新股女王」稱號的卓佳商務部董事總經理同名，料屬同一人。

擁有被喻為歐洲最出色馬種「海都市」的崔氏家族，家族相關人士新近斥資3.1億元購入壽臣山Shouson Peak 11G號洋房，實用面積3,603方呎，按土地註冊處資料顯示，登記買家為崔家亮（TSUI A LEUNG CHRISTOPHER），呎價86,039元。