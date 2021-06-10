為響應政府谷針，各大企業紛紛以現金及假期鼓勵員工接種疫苗。據南豐內部通告，集團將向員工提供4天額外假期及現金抽獎，惟通告亦指明，未能於7月底前打針，兼沒有健康理由證明無法打針的員工，將被考慮調整其工作安排，包括調職等。

通告指，於指定期限過後，集團將因應疫情狀況，將考慮為未打針的員工作其他工作安排，包括定期進行新冠病毒檢測、調動至與同事及顧客較少接觸的職位、以及禁止於公司範圍用膳及進食，以保障公司環境安全。

南豐又稱，將為於7月底前接種兩劑疫苗的員工提供一系列獎勵，所有員工可獲4天有薪假期及免費身體檢查，若部門員工接種率達九成或以上，該部門可額外獲500元聚餐津貼。

集團同時舉行現金抽獎，由行政總裁梁錦松、首席營運官張世成及南豐發展董事總經理張添琳各捐出10萬元，若員工群組接種率達九成或以上，該群組即可參與抽獎，中獎群組可平分10萬元獎金。南豐指，接種疫苗可保護家人、同事及客人，與集團經營理念一致，鼓勵員工盡快打針。

據南豐官網及政府第二輪保就業名單，旗下南豐發展有459名員工、物業管理逾1,800員工，南豐建築約144人，未計南豐投資、生命科技、船運等業務及其他聯營公司，料集團員工有逾3,000人。

南豐集團回覆本報查詢時指，對事件不予置評。

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