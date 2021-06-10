近期工商舖市重拾升軌，不少投資者密密入市。因應港鐵屯馬綫通車在即，美聯工商舖（459）再出動，剛以3,000萬元購入土瓜灣馬頭圍道地舖，在過去一個月內，該行斥資1.7億元連環掃入5個舖位。

過往未有港鐵到達的土瓜灣區，隨著屯馬綫本月底通車，區內舖位被追捧。其中，馬頭圍道278號、278A號、280及280A號安全大廈地下C及D舖，面積約1,400方呎，新近獲美聯工商舖斥3,000萬元買入，有指該舖現時月租3.55萬元，租金回報率約1.4厘。據悉，原業主於先後斥2,518萬元購入兩舖，是次沽舖賺約482萬元。

美聯工商舖過去一個月內連環掃入5個舖位，其中，斥3,950萬元購入荃灣大河道49號地舖，呎價2.54萬元，另以2,780萬元購入太子道西別樹華軒地下3號舖，呎價7.8萬元。此外，亦以3,480萬元購入西環中亞大樓地下8號舖，以及北角樂嘉中心地舖，5舖涉資約1.7億元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略